Arrivano le anticipazioni settimanali di 'Una vita', la soap opera spagnola che narra le vicissitudini di un gruppo di amici residenti in un immaginario quartiere cittadino della Spagna degli anni venti. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 21 al 26 giugno 2021, tutti i giorni su Canale 5 alle 14:10.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla furia di Felicia per le scelte sentimentali di Camino, alle ultime richieste di Andrade prima di morire, al bacio che condivideranno Felipe e Marcia e al matrimonio fra l'avvocato e Genoveva.

Felipe distrugge la lettera di Ursula

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Genoveva impedirà a Felipe di leggere la lettera di Ursula, spingendolo a strapparla. Dopo aver saputo da Liberto che Maite e Camino hanno una relazione, Felicia si arrabbierà così tanto da picchiare la figlia prima di recarsi all'atelier della pittrice e minacciarla di morte. Poco dopo, la Pasamar obbligherà Emilio a sorvegliare costantemente la sorella, per poi accusare Liberto di aver favorito la storia d'amore fra Maite e Camino. Nel frattempo, Cinta rivelerà a suo padre di aver conosciuto Julio e di sapere che lui è suo fratello. A quel punto, José si sentirà libero di andare a trovare il giovane nella pensione in cui vive per condividere con lui alcuni ricordi del passato, fra cui una ninna nanna andalusa.

A casa Dominguez, Cinta cercherà di capire se Bellita accetterebbe nella sua famiglia un figlio nato al di fuori del matrimonio. Nonostante ciò, la giovane farà di tutto per impedire alla madre di uscire di casa, evitando che, in questo modo, possa incontrare involontariamente il suo fratellastro. Marcia riuscirà a convincere Santiago a sospendere le ricerche del suo aggressore, facendogli anche promettere di essere sempre sincero con lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Felipe si convincerà che Genoveva gli sta nascondendo qualcosa, finendo per avere anche dei ripensamenti sul loro matrimonio. Per questo motivo, l'avvocato inviterà Marcia a casa sua, finendo per darle un ultimo bacio d'addio. Dopo aver sorpreso Santiago e Genoveva mentre stavano discutendo animatamente, Mendez deciderà di andare a trovare Marcia per farle qualche domanda sull'assassinio di Ursula.

Lolita sta per partorire

Dopo aver chiesto a Cinta di distrarre Bellita, José inviterà Julio a fare un giro in città per trascorrere altro tempo con suo figlio. Ramon ascolterà i dubbi di Felipe su Genoveva, per poi consigliare a José di accettarsi con sicurezza che Julio sia veramente suo figlio. Santiago si arrabbierà quando verrà a sapere che Andrade ha chiesto di vedere Marcia in prigione prima di morire. L'uomo non vorrebbe che la sua amata incontrasse nuovamente il criminale che le ha fatto del male, ma Marcia non sarà dello stesso avviso. Servante e Jacinto compreranno in sconto una bellissima cornice d'argento da regalare a Genoveva e Felipe per il loro matrimonio, ma finiranno per romperla facendola cadere, Liberto chiederà a Maite di lasciare l'atelier, spingendo la pittrice ad abbandonare Acacias.

Poco prima di partire, Camino correrà a casa sua della sua amata per avvertirla che le guardie stanno per arrestarla. Nel giorno del suo matrimonio, Felipe ripenserà alle nozze mancate con Marcia e sarà sul punto di far saltare anche quelle con Genoveva, Nel frattempo, Lolita avrà le doglie e si appresterà a far nascere il suo bambino insieme alla sua famiglia.