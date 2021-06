Nelle prossime puntate di Un posto al sole si parlerà, ancora una volta, del controverso rapporto tra Roberto e Marina. Chiusa la questione Cantieri, quest'ultima deciderà di partire per riprendere la sua vita, tuttavia Ferri non condividerà la scelta della donna e farà di tutto per convincerla a restare. Ma cosa farà Giordano dinanzi all'accorato appello dell'uomo? Nel frattempo Roberto dovrà affrontare Lara, la donna infatti tornerà da lui rivolgendogli un accorato appello. A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa intensa storyline, che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 giugno, alle ore 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, spoiler giugno: la fine di tutto

Per quanto le anticipazioni non approfondiscano da che parte si schiererà Lara (Chiara Conti) nell'affare dei Cantieri, risulta altresì chiaro che la donna ricoprirà un ruolo molto importante nell'epilogo di questa vicenda. A un certo punto, infatti, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si troverà costretto a dover scegliere da che parte schierarsi, se da quella di Martinelli o di Marina (Nina Soldano). Non è stato reso noto cosa sceglierà l'uomo dal punto di vista dei suoi interessi finanziari, ma sta di fatto che Ferri, sentimentalmente, sceglierà ancora una volta Giordano. L'uomo infatti, disperato per la sua imminente partenza, pregherà quest'ultima di restare al suo fianco.

Upas trame 21-25 giugno: Roberto scarica Lara

Negli ultimi episodi ha fatto molto scalpore la dichiarazione d'amore fatta da Lara a Roberto. Per quanto le parole della donna siano sembrate sincere, non si può dire lo stesso della reazione di Roberto. Apparentemente Ferri è sembrato interessato molto più ai suoi scopi che non a Martinelli.

Tornando alle anticipazioni, finita la vicenda dei Cantieri, Lara si presenterà da Roberto e gli rivolgerà un accorato appello. Non è chiaro cosa gli dirà la donna, ma a quanto pare le sue parole non sortiranno alcun effetto sull'uomo che deciderà di scaricarla definitivamente.

Un posto al sole, puntate dal 21 al 25 giugno: Marina pronta a partire

Chiusa la questione Cantieri, vincitori e vinti dovranno riprendere in mano le loro vite e andare avanti. Lo stesso farà Marina che si appresterà a partire (per Londra?) per riprendere in mano la sua vita. Le anticipazioni rivelano che Roberto farà di tutto per convincere quest'ultima a restare. L'uomo, convinto di riuscire nella sua impresa, farà leva sui sentimenti della donna sottolineando che la sua vita è a Napoli. A quanto pare però la donna sarà ferma nella sua decisione di partire. Marina quindi lascerà di nuovo Napoli? Se così fosse sarebbe interessante capire il futuro di questo personaggio, ma per scoprire se la donna partirà per davvero, bisognerà attendere i prossimi giorni.