Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà il ritorno di Ida. Dopo un lungo arco narrativo che l'aveva vista contrapposta a Ferri, la ragazza sembrava aver trovato felicità e serenità andando a vivere insieme a Diego e al piccolo Józef. Tuttavia pare che questo idillio sia finito.

Le anticipazioni delle puntate in onda dal 22 al 26 dicembre rivelano infatti che tra i due ci sarà una forte e, al tempo stesso, strana tensione. Che sia già finito l'amore? A seguire un'analisi di questa vicenda.

Diego e Ida in crisi

Raffaele e Ornella decideranno di far visita a Diego e Ida, ma quello che troveranno non sarà affatto rassicurante.

Tra i due ragazzi ci sarà una tensione palpabile, qualcosa di strano che non passerà inosservato e metterà Raf e sua moglie a disagio.

Non è ancora chiaro se si tratti di una vera crisi di coppia o se dietro ci sia altro, ma di certo l'atmosfera sarà tutt'altro che serena. Nel frattempo anche Raffaele avrà le sue grane da affrontare, visto che poco prima di Natale una notizia inaspettata lo costringerà a rivedere tutti i suoi piani.

La fine di un amore?

Va detto che i fan di Upas non hanno mai creduto granché nella storia tra Diego e Ida. Fin dall'inizio il loro rapporto non sembrava poggiare su basi solide e in molti notavano come Diego fosse decisamente più coinvolto di lei. La sensazione era che Ida non ricambiasse con la stessa intensità.

Non a caso c'era chi ipotizzava che una volta ottenuta la custodia di Józef avrebbe lasciato Diego senza troppi ripensamenti.

Possibile che gli sceneggiatori abbiano deciso di prendere proprio questa strada? Sarebbe una scelta controversa ma in linea con quanto il pubblico sospettava da tempo. Difficile dirlo con certezza, ma nelle prossime puntate si scoprirà cosa sta davvero succedendo tra i due.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre: Raffaele risolve la questione portiere, Okoro viene arrestato

Intanto Raffaele avrà un'intuizione brillante che potrebbe risolvere i problemi abitativi di Guido, Mariella e spingere Rosa ad accettare il ruolo di portiera di Palazzo Palladini.

Viola comunicherà alla famiglia che, per Natale, lei ed Eugenio proveranno a tornare insieme come una vera famiglia.

Nonostante sembrasse il favorito, Riccardo non otterrà la nomina a primario, ma potrà contare sul sostegno di Rossella.

L'arresto di Okoro metterà in allarme Gennaro, ma sorprendentemente l'uomo non lo tradirà. Lo scagnozzo di Gagliotti, infatti, non farà il nome del suo capo e si assumerà ogni responsabilità per l'aggressione ad Agata e l'omicidio di Assane.

Eduardo e Stella saranno sempre più presi l'uno dall'altra, quando verrà fuori che la ragazza è legata ai recenti furti alle gioiellerie.

Infine Bice riuscirà a spillare dei soldi a Cotugno per portare avanti il suo piano contro Troncone.