Quest'anno la Vigilia di Natale e Santo Stefano cadranno tra mercoledì e venerdì, permettendo agli spettatori di Un posto al sole di trascorrere le feste in compagnia dei loro beniamini. Le anticipazioni dal 22 al 26 dicembre svelano che Eduardo scoprirà che Stella è implicata in una losca vicenda. Quando tenterà di allontanarsi da lei potrebbe però essere troppo tardi

Nel frattempo, a Palazzo Palladini, Raffaele affronterà il suo ultimo Natale da portiere con un pizzico di malinconia. Tra Diego e Ida si respirerà aria di crisi, mentre Rosa e Damiano appariranno più affiatati che mai.

Sasà e Castrese festeggeranno con Guido e Mariella, Jimmy trascorrerà le feste insieme a mamma Micaela. Chi passerà un Natale amaro sarà invece Gennaro Gagliotti, che scoprirà la decisione di Okoro di cambiare versione e raccontare tutto agli inquirenti.

Eduardo scopre la verità e finisce nei guai

Una rivelazione sconvolgente attende Eduardo. Presto scoprirà che Stella potrebbe essere coinvolta nei furti che hanno colpito le gioiellerie del quartiere. Per lui sarà un colpo durissimo, difficile da digerire. Con il processo alle porte non può permettersi passi falsi e la sua reputazione deve restare immacolata.

Continuare a frequentare Stella significherebbe esporsi a un rischio enorme. A quel punto Sabbiese tenterà di recuperare il rapporto con Clara, sperando di rimettere insieme i pezzi della sua vita.

Il problema è che potrebbe essere già troppo tardi per tornare indietro.

Stella racconta la verità a Clara?

Non sarà facile liberarsi di Stella. La donna darà l'impressione di essere indipendente e padrona di sé, ma la realtà racconterà una storia diversa. Dietro quella facciata si nasconde un legame morboso con Eduardo che la porterà a compiere un gesto avventato.

Il pericolo che Stella decida di rivelare a Clara cosa c'è stato tra loro diventerà sempre più reale, mettendo Sabbiese con le spalle al muro.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 24 al 28 dicembre: l'ultimo Natale come portiere per Raffaele, Pino non si rassegna

Il 24 dicembre a Palazzo Palladini i vari condomini si accingeranno a trascorrere insieme la serata della Vigilia di Natale.

Raffaele Giordano vivrà queste feste con un velo di malinconia, consapevole che si tratta del suo addio al ruolo di portiere del palazzo. Inoltre lui e Ornella noteranno che qualcosa non va tra Diego e Ida. I due mostreranno, infatti, una freddezza evidente, come se faticassero a comunicare.

Rosa e Damiano torneranno più uniti che mai, nonostante un tentativo disperato di Pino. Inoltre, il giorno di Natale, Damiano farà qualcosa di inaspettato che lascerà Rosa senza parole.

Sasà e Castrese trascorreranno le feste a casa di Guido e Mariella in serenità e armonia.

Jimmy starà con la madre Micaela durante le festività. Poco dopo la donna cercherà il supporto di Manuela e Niko per affrontare le tensioni che il ragazzo sta vivendo con i compagni di classe.

Per Gennaro la situazione precipiterà. Okoro, che in un primo momento aveva scelto di tacere, deciderà di cambiare strada e rischierà di compromettere seriamente la posizione di Gagliotti