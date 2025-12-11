Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 dicembre rivelano che Raffaele si rivelerà decisivo nel risolvere i problemi emersi dalla riunione di condominio.

A quanto pare Giordano non solo troverà un modo per evitare lo sfratto a Guido e Mariella, ma riuscirà anche a elaborare una strategia per convincere Rosa ad accettare l'incarico di portiera.

La riunione di condominio a Palazzo Palladini e il rischio sfratto per Guido e Mariella

La puntata di giovedì 11 dicembre ha mostrato la tanto attesa riunione di condominio per decidere il da farsi dopo il pensionamento di Raffaele.

Durante l'incontro è emerso un problema spinoso, ovvero che l'appartamento di Guido e Mariella spetterebbe di diritto al nuovo portiere.

I condomini, a eccezione di Alberto che ha proposto un proprio candidato, hanno concordato sulla necessità di insistere con Rosa e venire incontro alle sue esigenze. Il punto però è che una delle richieste principali della donna sarebbe proprio l'alloggio. La distanza dal luogo di lavoro rappresenta infatti un limite concreto per lei. In parole povere qualcuno dovrà restare scontento, tuttavia pare proprio che Raffaele avrà un'idea per risolvere la spinosa situazione.

Raffaele trova la soluzione e Otello convince Rosa

Quando la situazione sembrerà ormai senza via d'uscita e Guido e Mariella rischieranno seriamente di perdere la loro casa, Raffaele avrà un'intuizione improvvisa che potrebbe risolvere anche il problema dell'abitazione di Rosa.

Seguendo il suo suggerimento, Otello troverà il modo giusto per convincere la donna ad accettare il ruolo di portiera.

Non è ancora chiaro cosa proporrà Giordano. Una delle ipotesi più caldeggiate dai fan prevede che Rosa vada a vivere alla Terrazza, ma le trame parlano di un'idea di Raffaele e non di Giulia. Impossibile pensare che lui lasci il suo appartamento, dato che andrà in pensione ma resterà a Palazzo Palladini. Il mistero quindi resta aperto.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre: Viola ed Eugenio tornano insieme, delusione in arrivo per Crovi

Viola rivelerà a sua madre che lei ed Eugenio hanno deciso di riprovarci in occasione dell'arrivo del Natale.

In lizza come primario, Riccardo andrà incontro a una profonda delusione ma potrà contare sul sostegno di Rossella.

Gennaro sarà preoccupato dall'arresto di Okoro, ma quest'ultimo non tradirà il suo capo e non farà mai il suo nome.

Eduardo e Clara saranno sempre più in crisi. Nel frattempo verrà svelato che Stella è legata ai recenti furti alle gioiellerie.

Infine Bice sfrutterà Cotugno per portare avanti il suo piano contro Troncone.