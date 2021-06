Non sono passate neppure due settimane da quando sul web ha impazzato il Gossip sulla frequentazione in corso tra due protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne. Nicola Vivarelli ha usato i social network per far sapere che la conoscenza con Eleonora continua anche ora che il programma è in vacanza. Interpellato su questo flirt, però, il cavaliere ha smorzato l'entusiasmo dei fan spiegando che tra lui e la dama non è ancora nato l'amore e non è detto che questo accadrà nell'imminente futuro.

La versione di Nicola sul flirt lontano da Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne che pensavano che uno dei "veterani" del cast avesse finalmente trovato l'amore, dovranno ricredersi. Nicola Vivarelli, infatti, ha rilasciato dichiarazioni poco rassicuranti sulla dama che ha continuato a frequentare anche dopo lo stop alle registrazioni del dating-show.

Intervistato da un giornalista sul flirt con Eleonora, l'ex "amico speciale" di Gemma Galgani ha fatto sapere: "È appena iniziato. Dopo la fine del programma, l'ho raggiunta a Novara e ci siamo divertiti. Abbiamo passato un piacevole week-end".

Quello che un tempo si faceva chiamare Sirius, dunque, ha precisato che non si è fidanzato, anche perché è poco il tempo che ha condiviso con la corteggiatrice dopo lo spegnimento delle telecamere.

Quando gli è stato chiesto se quella con la milanese potrebbe diventare una storia seria, l'ufficiale di Maria ha fatto qualche passo indietro affermando: "È troppo presto per pronunciarsi. Per ora ci frequentiamo impegni permettendo".

Poche parole sul 'rivale' di Uomini e Donne

Il giornalista che scrive per il magazine di Uomini e Donne, ha provato a "stuzzicare" Nicola su un argomento spinoso: l'accesa discussione che ha avuto con Armando in una delle ultime puntate della stagione.

Il giovane Vivarelli, però, non è sceso nei particolari delle accuse che gli ha lanciato Incarnato in televisione ("Ma a te piacciono gli uomini o le donne?"), anzi si è limitato a precisare che non frequenterebbe mai Eleonora se non fosse attratto da lei e dal genere femminile in generale.

Anche se non è fidanzato, Sirius ha fatto sapere che sta organizzando le vacanze d'estate anche con la dama che ha contattato la redazione del dating-show per poterlo conoscere e corteggiare.

"Vorrei passare qualche giorno in Versilia con lei, vedremo", ha dichiarato il cavaliere del Trono Over.

Il possibile ritorno nel cast di Uomini e Donne

I prossimi mesi saranno decisivi per Nicola per capire se Eleonora è la persona giusta per lui oppure no.

Quando gli è stata fatta la domanda su quello che accadrà a settembre, ovvero quando Uomini e Donne tornerà in onda con la stagione 2021/2022, Vivarelli ha fatto sapere: "Adesso non so se la storia decollerà".

"Se così non fosse, sarei felice di ricevere l'invito da parte della redazione", ha concluso il ragazzo che da un paio d'anni è un membro fisso del parterre maschile del Trono Over.

Non è affatto da escludere, dunque, che anche Sirius figuri nel cast della prossima edizione del dating-show.

Se la frequentazione con la dama Eleonora non dovesse andare a buon fine, l'ufficiale di Marina accetterebbe volentieri di tornare nel programma che lo potrebbe aiutare ad incontrare l'anima gemella.

Chi non dovrebbe mancare alle registrazioni che prenderanno il via attorno alla fine di agosto, è Gemma Galgani. La torinese ha terminato la passata stagione televisiva da single, quindi è ipotizzabile che dopo le vacanze cominci l'avventura nel format di Maria De Filippi per il dodicesimo anno consecutivo, con la speranza che sia quello buono per innamorarsi essendo ricambiata.