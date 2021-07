Gli spoiler di Beautiful in onda su Canale 5, raccontano che Sally verrà smascherata e si vedrà costretta a confessare ad un incredulo Wyatt di aver finto di essere malata. Il tutto, dopo che Flo avrà scoperto la verità sulle reali condizioni di salute della stilista, la quale non ha avuto scrupoli a fingere di essere prossima alla morte pur di non perdere Wyatt. Dopo essere stata smascherata, a Sally non resterà altro da fare che lasciare per sempre Los Angeles.

Flo scopre che Sally non è malata nelle prossime puntate di Beautiful

In Beautiful le prossime puntate saranno incentrate sulla finta malattia di Sally Spectra, la quale continuerà a portare avanti la farsa pur di tenere legato a sé Wyatt.

Sarà Flo a nutrire i primi sospetti sulle reali condizioni di salute della ragazza. La figlia di Shauna cercherà di avere spiegazioni dalla dottoressa Escobar ma, non ricevendo risposta alle sue domande, deciderà di entrare nel suo computer per visionare la cartella clinica di Spectra. Sarà così che scoprirà che la ragazza ha finto una malattia terminale. Flo non farà in tempo ad avvertire Wyatt, visto che verrà colpita in testa dalla dottoressa Escobar la quale, insieme a Sally, la rapirà e la nasconderà in un appartamento.

Sally confessa la verità a Wyatt il quale non ne vorrà più sapere di lei

Con il prosieguo delle puntate, Flo verrà legata ad un termosifone ma nonostante tutto, riuscirà ad inviare un messaggio di aiuto a Wyatt.

Non tarderà ad arrivare il momento in cui il giovane riuscirà a liberare la sua amata, scoprendo così tutta la verità su Sally. Quest'ultima, messa con le spalle al muro, si vedrà costretta a confessare al suo ex fidanzato di aver mentito sulla sua malattia solo per separarlo da Flo. Spencer sarà basito dalle sue parole e non ne vorrà più sapere di lei.

Sally smascherata è costretta a lasciare Los Angeles

In Beautiful dunque, Wyatt rinnoverà il suo amore a Flo mentre Katie, venuta a sapere dell'inganno di Sally, sarà delusa dal comportamento della giovane, la quale si sarà presa gioco di lei. Nel giro di poco tempo, Spectra si troverà sola, visto che sia gli Spencer che i Forrester le volteranno le spalle.

In seguito, Sally capirà che è giunto per lei il momento di lasciare per sempre Los Angeles. Il piano per riconquistare Wyatt le si è rivolto contro e la ragazza a questo punto uscirà di scena, trasferendosi a Genoa City. Sarà un addio definitivo il suo? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.

Per non perdere nulla di ciò che accade nella soap tv americana, si ricorda che le vicende di Beautiful vanno in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40.