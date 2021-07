Arrivano le anticipazioni americane della soap opera Beautiful, meglio nota in patria col titolo di The Bold and Beautiful. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda negli Stati Uniti nelle prossime settimane, sul canale americano CBS, mentre saranno visibili in Italia soltanto fra diversi mesi in quanto la programmazione italiana è indietro rispetto a quella americana di quasi sei mesi.

Le vicende dei nuovi episodi saranno incentrate sul periodo di maternità di Steffy, sulla sorpresa che Brooke farà a Ridge, sulle mire lavorative della Logan che faranno arrabbiare Thomas.

Brooke fa una sorpresa a Ridge

Le anticipazioni americane di Beautiful ci segnalano che, dopo essere diventata mamma per la seconda volta, Steffy deciderà di prendersi un periodo di maternità per trascorrere più tempo insieme alle sue figlie, senza preoccupazioni lavorative. La decisione della Forrester spingerà Brooke a rivendicare un posto da protagonista nelle dinamiche della Forrester Creation. Per prima cosa, la Logan prenderà il pieno possesso dei suoi uffici di competenza ottenendo sempre maggiore spazio e potere all'interno dell'azienda. Dopodiché, deciderà di organizzare una sorpresa per suo marito Ridge, organizzando nei minimi dettagli un servizio fotografico di coppia. Fatto ciò, utilizzerà le immagini di loro due per pubblicizzarsi sulla stampa come amministratori delegati della Forrester Creation, ruolo che in realtà è della figlia di Ridge.

In questo modo, la Logan farà capire a tutti di voler approfittare dell'assenza della Forrester per sostituirla a tutti gli effetti nella loro casa di moda.

Thomas cerca di proteggere la sorella

Thomas intuirà le intenzioni di Brooke e deciderà di intervenire in difesa della sorella. Per questo motivo, i suoi rapporti con la Logan torneranno ad inasprirsi dopo una breve tregua stipulata per salvare il matrimonio fra Ridge e Brooke.

In passato, infatti, il comportamento scorretto di Thomas aveva portato la coppia ad allontanarsi così tanto da decidere addirittura di separarsi. In seguito, Thomas era riuscito a riscattare la propria immagine, facendo scarcerare Bill e Liam dopo aver smascherato Justin. Il gesto del giovane aveva spinto quasi tutti a credere che lui fosse cambiato in meglio, tranne Brooke che ha continuato a non fidarsi completamente di lui.

I dissapori del passato faranno sì che Thomas ritorni ancora una volta ad accusare la Logan di voler nuocere alla sua famiglia. Le accuse del Forrester scateneranno la relazione di Brooke che farà di tutto per difendere la propria posizione alla Forrester. Ovviamente Ridge non rimarrà a guardare e cercherà nuovamente di mediare fra il figlio e la moglie per riportare la pace in famiglia.