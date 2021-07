Le anticipazioni di Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 23 luglio su Canale 5, Katie sarà ancora molto scossa per il tradimento subito da Bill e da sua sorella Brooke e non riuscirà a perdonare nessuno dei due dopo l'accaduto. Bill, però, cercherà di far ragionare la donna, sminuendo il bacio scambiato con Brooke, ma i suoi sforzi saranno inutili, poiché Katie sarà molto determinata e si chiuderà in se stessa. Nel frattempo Sally Spectra e Florence saranno ai ferri corti, le due si scontreranno duramente, tanto che ad un certo punto la giovane Fulton avrà un malore e si accascerà a terra.

Sarà in quel momento che Sally deciderà di sequestrarla, con l'aiuto della dottoressa Escobar, al solo scopo di sedurre Wyatt approfittando dell'assenza della donna.

Anticipazioni Beautiful: Katie non vuole perdonare Bill

Nelle prossime puntate di Beautiful, Katie non riuscirà a riprendersi dallo shock, dopo aver scoperto del bacio avvenuto tra sua sorella Brooke e il suo amato Bill. La donna, inoltre, non vorrà confrontarsi con loro in nessun modo, ma Donna cercherà di farle cambiare idea. Nel frattempo Sally si ritroverà incastrata in una bugia troppo grande da contenere, nella quale si ritroverà immischiata anche Florence. In seguito Liam si recherà da Steffy per incontrare sua figlia Kelly e con l’occasione parlerà della sua nuova vita da “uomo sposato”.

Bill, invece, cercherà di convincere Katie a perdonarlo per il bacio scambiato con Brooke e le chiederà di tornare insieme a lui, ma la donna sarà assai determinata e non vorrà avere più nulla a che fare con l’uomo che l’ha tradita, più di una volta, con sua sorella.

Florence ha un malore

Florence si scontrerà duramente con Sally Spectra, tanto che durante la diatriba avrà un malore: la giovane all’improvviso perderà i sensi e cadrà a terra, ma Sally non penserà neanche per un attimo di aiutarla, al contrario non si arrenderà con il suo piano di riconquistare Wyatt.

La dottoressa Penny Escobar, intanto, cercherà di convincere Sally a mettere fine una volta per tutte alla sua "guerra personale" nei confronti della giovane Fulton e la inciterà ad autodenunciarsi, ma la Spectra non avrà alcuna intenzione di rinunciare al suo amato. Nel frattempo Florence riprenderà conoscenza e Sally le spiegherà nel dettaglio il suo folle piano nei confronti di Wyatt.

Sally sequestra Florence

Poco dopo il malore di Flo, accadrà qualcosa di assai inaspettato: la Spectra, con l’aiuto della dottoressa Escobar, deciderà di sequestrare Florence, per poi legarla: l’intenzione di Sally sarà quella di impedire a Fulton di ostacolarla nel trascorrere una notte insieme a Wyatt. Inoltre, l’idea di Sally, sarà quella di rimanere incinta quanto prima, soprattutto per rafforzare l’unione con il suo amato. In seguito Bill si confiderà con Wyatt riguardo la difficile situazione con Katie. Liam, intanto, si offrirà di fare compagnia a Kelly, poiché Steffy sarà impegnata in alcune commissioni. Florence, invece, non si arrenderà dopo esser stata legata da Sally e cercherà di liberarsi quanto prima, ma nell’intento farà cadere Spectra a terra.

Infine, Steffy si recherà a fare le sue commissioni e lascerà la piccola Kelly insieme a Liam, ma durante il tragitto la donna avrà un brutto incidente in moto e perderà i sensi.