Le anticipazioni della famosa soap opera americana Beautiful sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 luglio su Canale 5, Brooke sarà disperata senza Ridge e cercherà di contattarlo in qualche modo, ma l’uomo sembrerà come sparito. In realtà, Forrester starà trascorrendo alcuni giorni a Las Vegas, insieme a Shauna. Quando Logan scoprirà che il suo amato è in compagnia della sua rivale in amore, andrà su tutte le furie, tanto che deciderà di andare dal pilota dell'aereo privato, per avere delle informazioni sulla destinazione della coppia.

Anticipazioni Beautiful: Ridge si stabilisce da Shauna

Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke cercherà in tutti i modi di contattare Ridge, ma l’uomo non risponderà né ai messaggi e né tantomeno al telefono, sarà così che Logan sarà colta da una forte disperazione. Nel frattempo Donna tenterà di tranquillizzare sua sorella e gli ricorderà che in passato è tornata insieme a Ridge, anche dopo le peggiori tempeste. Successivamente Eric rimprovererà sua moglie Quinn, per essersi intromessa troppo nella vita di Brooke e di Ridge, ma la donna tenterà di giustificarsi, accusando ancora una volta la Logan. Ridge, invece, si sentirà assai tranquillo e sereno vicino a Shauna e si stabilirà per un po' a casa della donna.

Ridge e Shauna si baciano

Donna cercherà di convincere Katie a perdonare Brooke e Bill. Nel frattempo Brooke sarà assai disperata poiché Ridge non le risponderà al telefono, poi la donna riceverà la visita improvvisa di Bill Spencer. Quest’ultimo avrà intenzione di consolare Logan, ma lei rifiuterà il suo aiuto, soprattutto per evitare ulteriori chiacchiere.

Ridge e Shauna, intanto, trascorreranno dei momenti felici insieme a Las Vegas, durante uno dei quali si lasceranno andare ad un bacio molto appassionato. Brooke farà di tutto per scoprire dove si trova Ridge e chiederà informazioni a Eric, poi incolperà Quinn di aver distrutto il suo matrimonio. Cosa avrà in mente di fare Brooke?

Brooke alla ricerca di Ridge e Shauna

Nonostante Shauna sia innamorata di Ridge, inviterà l’uomo a tornare da Brooke, qualora avesse dei ripensamenti. Nel frattempo Florence Fulton comincerà ad avere dei sospetti nei confronti della dottoressa Escobar e sulla malattia di Sally Spectra, così chiederà a Wyatt di mandare via la donna da casa sua. Sally, invece, cercherà di convincere la sua amica dottoressa a continuare la farsa. Infine, Brooke sarà assai furiosa per la fuga di Ridge e soprattutto non vedrà di buon occhio il fatto che l’uomo sia partito con Shauna Fulton, così la donna si recherà dal pilota dell’aereo privato, che ha portato la coppia a Las Vegas e si farà dire il luogo dove sono stati portati i due.