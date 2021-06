Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nelle prossime puntate su Canale 5 in onda alle 13:40 Flo riesce a scoprire il segreto di Sally, che sta facendo credere a tutti di essere malata e di avere pochi giorni di vita. La dottoressa Escobar l'ha esortata a raccontare la verità, ma Spectra non ha alcuna intenzione di rovinare l'esistenza perfetta che si è costruita dopo tanto tempo e umiliazioni. Flo però, dopo essere andata nello studio di Penny con tutt'altre intenzioni, viene a sapere che la giovane Spectra non ha alcuna patologia dall'esito infausto.

Decisa a raccontare tutto a Wyatt, verrà messa fiori combattimento proprio dalla dottoressa Escobar.

Beautiful anticipazioni americane puntate su Canale 5

Sally si è infilata in un guaio molto grosso e in una situazione che non riesce più a gestire. Sin da quando è arrivata a Los Angeles non è stata nelle grazie delle potenti famiglie Forrester e Spencer. Persino la sua storia d'amore con Wyatt è stata boicottata in tutti i modi da Quinn che, tra l'altro, nelle puntate che andranno in onda tra non molto su Canale 5, riuscirà a far separare anche Brooke e Ridge.

Dopo alcuni malori e capogiri preoccupanti, Sally si è rivolta a un medico. Nessuno sa che cosa sia realmente successo, fatto sta che la stilista ha scioccato tutti dicendo di avere pochi giorni di vita.

Con lei Katie, alla quale ha fatto promettere di non dire nulla a nessuno.

Katie, come era facile immaginare, ha però informato Bill e Wyatt. Il giovane Spencer ha raccontato tutto a Flo, che ha messo in scena un teatrino facendo credere a Sally che il suo ex fosse ancora innamorato di lei. Un tentativo nobile che risulterà vano quando Flo verrà a sapere la verità leggendo la cartella medica di Spectra.

A quel punto, la delusione sarà talmente forte da non lasciare spazio ad alcun perdono.

Flo telefona a Wyatt per avvisarlo che Sally sta mentendo

Sally chiederà a Penny di reggerle il gioco, visto che di fatto è sua complice. Flo, subito dopo aver scoperto che la furba Spectra non è malata, prenderà il cellulare per avvisare Wyatt.

Proprio in quell'istante Penny entrerà nella stanza colpendola con un candeliere e mettendola fuori combattimento.

Sally, presa alla sprovvista, non saprà come gestire la situazione. Le due trascineranno Flo priva di sensi uno stanzino, nell'attesa di trovare una scusa plausibile per giustificare l'assenza della giovane. Nel frattempo, Wyatt inizierà a preoccuparsi per la lunga assenza della sua fidanzata.

Come raccontano le nuove anticipazioni di Beautiful, Flo riprenderà conoscenza e capirà immediatamente di essere in pericolo. Sally ha davvero esagerato e Wyatt di certo non potrà perdonarla.