Martedì 13 luglio è iniziata la messa in onda su Italia 1 del programma musicale ''Battiti Live'', condotto, anche quest'anno da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Il programma ha concluso la sua prima serata con degli ottimi ascolti, dettati anche da un cast molto vario: basti pensare l'alternarsi sul palco di Orietta Berti e Fedez, con la loro hit estiva ''Mille'', per poi passare al vincitore di Amici 2021, Sangiovanni, e non manca la regina dell'estate, Baby K e tanti altri volti della musica estiva 2021, che terranno compagnia al pubblico di Italia 1.

Tuttavia, nonostante la musica, Gregoraci è stata protagonista di una gaffe in lingua inglese, che non è passata inosservati ai più attenti.

La Gaffe di Elisabetta Gregoraci

Il programma che ha avuto inizio ieri, e che accompagnerà gli italiani per tutta l'estate, ha già il suo momento cult, con protagonista proprio la presentatrice Elisabetta Gregoraci. Tutto avviene quando la presentatrice, dopo aver accolto vari artisti, italiani e non, inizia col presentare KG Master, il noto autore della hit ''Jerusalema''. Quando quest'ultimo finisce la sua esibizione, Elisabetta chiede, con un inglese abbastanza grossolano: ''Who that's mine jerusalema?'' ovvero, quale fosse il significato della canzone Jerusalema, ma la forma corretta di questa domanda era ''What does it mean Jerusalema?''.

Quesito posto in maniera errata grammaticalmente, per poi ripetere la gaffe chiedendo al deejay ''You go on stage?'', sbagliando anche qui la grammatica. Ovviamente questo errore, dettato probabilmente dall'emozione del debutto in prima serata del programma, non è passato in osservato, diventando virale sui social, con comparsa di meme che prendono di mira proprio l'inglese molto sgrammaticato di Elisa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il nuovo singolo di Elisabetta Gregoraci e la sua esperienza al Grande Fratello Vip

La bella presentatrice, ora alle prese con il Battiti Live, ha deciso di immergersi anche lei nel mondo della musica, con il suo nuovo singolo ''anno zero'', diventata già famosa sui social. Durante l'intervista, Elisabetta si dice molto compiaciuta di tornare in tv, perché l'affetto del pubblico la fa sempre stare bene, e riguardo il suo GF Vip, confessa che rifarebbe tutto quello che ha fatto, in quanto reputa sia stata una bella esperienza, a tratti difficile, ma che ha fatto emergere ed apprezzare la vera Eli.

Alla fine dell'intervista, Elisabetta non esclude la possibilità per lei di poter partecipare ad un nuovo reality, anche se per il momento preferisce dedicarsi alla musica di Battiti live, in compagnia di Alan Palmieri, per poi tornare da suo figlio Natan, al quale augura di stare sempre in forze e in salute.