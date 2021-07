Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda l'8 e il 9 luglio Serkan si scuserà con Eda e i due si riappacificheranno. Selin, nel frattempo, deciderà di sposarsi con Ferit. Yildiz e Bolat, dal loro canto, metteranno in scena un finto matrimonio per far ingelosire la donna. La madre di Serkan, intanto, sarà complice della finta coppia e li aiuterà a portare avanti il piano.

Trama 8-9 luglio: Selin e Ferit intendono sposarsi

Stando alle anticipazioni, nelle puntate in onda giovedì 8 e venerdì 9 luglio Serkan riuscirà a chiedere scusa ad Eda per quanto accaduto in ufficio.

Il giovane, in particolare, le farà un regalo molto sentito e i due riusciranno a chiarirsi e a riappacificarsi. Nel frattempo, però, Serkan ed Eda scoprono che Selin e Ferit hanno in programma il loro matrimonio dopo qualche giorno. I due futuri sposi, per evitare un impedimento da parte di Bolat, decideranno di scappare insieme per sottrarsi alle sue attenzioni. Eda e il suo finto fidanzato, a quel punto, faranno di tutto per evitare questo matrimonio e la giovane userà una tattica in particolare: tenterà di far ingelosire l'ex fidanzata di Serkan.

Spoiler 8-9 luglio: Eda e Serkan mettono in scena un finto matrimonio

Selin e Ferit saranno decisi a voler scappare in Italia, ma Eda farà di tutto per evitare che questo accada.

La giovane, infatti, deciderà di giocare la sua ultima carta e darà una notizia importante all'ex fidanzata di Serkan: Eda le dirà che lei e Bolat sono in procinto di sposarsi. A quel punto, la notizia di questo finto matrimonio si diffonderà velocemente e giungerà anche all'orecchio della zia di Eda, la quale si sentirà male.

Dopo aver scoperto la verità, la madre di Serkan proverà ad aiutare suo figlio e organizzerà una prova d'abito nello stesso giorno sia per Yildiz che per Selin. Durante i momenti che trascorreranno in negozio, le donne proveranno a fare di tutto affinché l'ex fidanzata di Serkan non si sposi con Ferit. Engin, intanto, metterà alle strette Bolat e vorrà sapere a tutti i costi cosa c'è tra lui e Eda.

Nelle prossime puntate: Eda decide di partire per l'Italia

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate Eda e Serkan organizzeranno un weekend in montagna con Ferit e Selin. L'intento della giovane sarà quello di convincere l'ex fidanzata di Bolat a non sposare il suo compagno. La donna, però, dirà di essere disposta a mandare a monte il matrimonio solo se Serkan è convinto di tornare con lei. Il giovane, a quel punto, si sentirà combattuto e non saprà chi scegliere tra lei e Eda. Yildiz, però, deciderà di partire per l'Italia e questo provocherà un forte malessere in Serkan.