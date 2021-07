Carlo Conti rompe il silenzio sul cast di Tale e Quale Show 2021. Dopo settimane di indiscrezioni e rumors sui prossimi concorrenti dello show di Rai 1, ecco che il padrone di casa ha deciso di fare chiarezza ed ha svelato la lista con i nomi dei vip che prenderanno parte al suo seguitissimo show di prima serata. Tra questi spicca anche il nome di Pierpaolo Pretelli, ex protagonista del Grande Fratello Vip al centro anche di una gaffe compiuta dal conduttore del programma di Rai 1.

Tale e Quale 2021, Pierpaolo Pretelli nuovo concorrente

Nel dettaglio, questa mattina Carlo Conti è intervenuto sul suo profilo ufficiale Instagram per svelare i nomi dei prossimi concorrenti che entreranno a far parte del cast del suo seguitissimo show di prima serata, in onda dal 18 settembre in poi su Rai 1.

Tra questi è confermato anche Pierpaolo Pretelli, che si rimetterà in gioco dopo l'esperienza vissuta quest'anno al Grande Fratello Vip 5, dove ha trovato anche il grande amore della sua vita.

Trattasi di Giulia Salemi, la nota influencer che conta circa due milioni di followers su Instagram e che sicuramente sarà una delle supporter numero uno di Pierpaolo in questa nuova avventura televisiva che prenderà il via il prossimo venerdì 18 settembre in prime time.

La gaffe di Carlo Conti su Pierpaolo Pretelli

Tuttavia, nel dare l'annuncio della lista di concorrenti di Tale e Quale 2021, Carlo Conti si è reso protagonista di una gaffe riguardante proprio l'ex velino di Striscia la notizia.

In un primo momento, infatti, il cognome di Pierpaolo è stato scritto "Petrelli" e non Pretelli: un errore che non è passato inosservato ai tantissimi fan del fidanzato di Giulia Salemi, i quali hanno subito sottolineato l'accaduto sui social.

A seguire, però, Conti si è corretto e nel nuovo post Instagram con la lista dei concorrenti, il cognome di Pierpaolo è stato scritto correttamente: Pretelli e non più Petrelli.

Nel cast di Tale e Quale 2021, due ex concorrenti del GF Vip 5 di Signorini

Malgrado la gaffe, Pierpaolo è stato uno dei primi a mettere il suo like al post social del conduttore di Rai 1 che lo ha scelto come nuovo concorrente del suo seguitissimo show del venerdì sera.

Una gran bella opportunità per Pretelli che, a questo punto, avrà la possibilità di farsi conoscere anche dal pubblico della rete ammiraglia Rai, nelle sue doti di imitatore, di cui aveva dato già sfoggio all'interno della casa di Cinecittà.

Ma, Pierpaolo, non sarà l'unico ex concorrente del GF Vip di Signorini a far parte del cast di Tale e Quale 2021.

Conti, infatti, ha confermato ufficialmente anche il nome di Stefania Orlando. Riusciranno a conquistare il gradimento degli spettatori e della giuria? Lo scopriremo da settembre in poi su Rai 1.