Nuovi emozionanti colpi di scena attendono nel 46° episodio i protagonisti di Sen Çal Kapımı 2. Questa volta, però, i fan dello sceneggiato turco dovranno attendere due settimane prima di poter vedere quali sviluppi avranno le vicende della serie. Infatti, l'emittente Fox Turchia ha deciso che il prossimo appuntamento andrà in onda mercoledì 28 luglio.

Come il pubblico ha visto alla fine dell'episodio 45 Eda e Serkan hanno affrontato un momento difficile per via di un malore di Kiraz. Questo evento ha terrorizzato entrambi, ma ha anche reso ancor più saldo il loro legame.

Le anticipazioni presenti nel primo trailer dell'episodio numero 46 rivelano che Serkan farà il primo passo per avvicinarsi a Eda. Nel frattempo Kiraz penserà a un futuro fratellino. Aydan, invece, dovrà spiegare al figlio perchè potrebbe non essere un Bolat.

Cos'è accaduto nell'episodio 45 di Sen Çal Kapımı: Serkan e Eda sotto lo stesso tetto

Nell'episodio 45 di Sen Çal Kapımı 2 Eda e Serkan, per volontà del giudice, hanno iniziato a vivere sotto lo stesso tetto con la piccola Kiraz. La giovane madre ha tentato in tutti i modi di nascondere i suoi veri sentimenti, mentre l'uomo ha cercato di riavvicinarsi con l'intento di restare il più possibile con la sua famiglia. Durante la convivenza, Eda ha fatto fatica a tenere sotto controllo le sue emozioni e ha confidato a Melo di essere ancora innamorata di Bolat.

Negli ultimi minuti dell'episodio Kiraz ha avuto uno shock anafilattico per aver mangiato una merendina alla fragola. Infatti, la bambina è allergica al frutto, proprio come il padre. Tuttavia, dopo essere stata portata di corsa in ospedale, Kiraz si riprenderà. Intanto, la triste circostanza ha fatto spaventare Eda e Serkan e, allo stesso tempo, ha contribuito a rendere più forte il loro legame.

Anticipazioni Sen Çal Kapımı in onda il 28 luglio: Serkan rassicura Eda

Secondo alcune le scene mostrate nel trailer promozionale dell'episodio del 28 luglio, Eda ammetterà di essere contenta che Serkan fosse con lei quando Kiraz è stata male. Lui la rassicurerà, dicendole che sarà sempre presente per affrontare insieme qualsiasi problema.

Sembra che nel prossimo appuntamento con Sen Çal Kapımı ci sarà una svolta importante nella storia d'amore dei due protagonisti. Infatti, il promo si chiude con l'uomo che decide di fare il primo passo per riconquistare la giovane. Per quanto riguarda gli altri personaggi della serie, alcune scene del breve trailer anticipano un colpo di scena incentrato su Aydan e sulla sua relazione con il signor Kemal.

Serkan potrebbe non essere figlio di Alptekin: Sen Çal Kapımı, anticipazioni turche

Stando alle anticipazioni dell'episodio in onda il 28 luglio, Aydan si troverà in grosse difficoltà. In giovane età aveva trascorso con Kemal una sola notte e nove mesi dopo era nato Serkan. Seyfi le fa notare che anche l'uomo è allergico alle fragole.

Dunque l'architetto potrebbe non essere il figlio di Alptekin, bensì di Kemal. Nel trailer rilasciato da Fox Turchia Aydan dice a Seyfi che rivelerà tutto a Serkan e Kemal nello stesso momento. Insomma, pare essere in arrivo una rivelazione scottante sia per Özcan che per il protagonista.

Come è già stato annunciato, l'ultima stagione di Sen Çal Kapımı sarà composta da due episodi in più rispetto al numero iniziale. Perciò, i telespettatori dovranno aspettarsi questo e altri colpi di scena prima di arrivare al lieto fine.