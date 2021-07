Soltanto sei appuntamenti separano il pubblico dal gran finale di Sen Çal Kapımı che dovrebbe andare in onda nel mese di settembre. Nell'episodio trasmesso il 28 luglio i telespettatori hanno assistito ad un riavvicinamento tra Eda e Serkan, riportando la storia tra i due a un livello più emotivo e romantico. Nel prossimo appuntamento, in onda mercoledì 4 agosto, le vicende riprenderanno dalla ritrovata sintonia della coppia, ma con un colpo di scena che piacerà ai fan della serie. Stando alle scene presenti nel trailer promozionale, l'uomo sorprenderà tutti con una proposta di matrimonio.

Cosa è accaduto nell'episodio di Sen Çal Kapımı 2 trasmesso su Fox Turkiye il 28 luglio

Per cinque anni Eda è stata l'unica figura di riferimento per Kiraz, ma adesso la giovane deve condividere le responsabilità con Serkan, deciso ad essere presente nella vita della bambina. La protagonista, tuttavia, teme che l'ex fidanzato decida di andarsene e non vuole cedere ai sentimenti che ancora prova nei suoi confronti. Se da una parte Serkan inizia a capire cosa significa essere un "padre di famiglia", dall'altra Eda deve sforzarsi di avere fiducia in Bolat, soprattutto per il bene di Kiraz. Nell'episodio 46 andato in onda il 28 luglio su Fox Turkiye i due protagonisti hanno dovuto affrontare un test molto particolare per far entrare la piccola in una scuola privata.

Complici le esigenze della bambina e la ferma intenzione di Serkan di riconquistare Eda, quest'ultima sembra aver fatto crollare a poco a poco le sue difese. Nel frattempo, dopo un test del Dna, Aydan ha avuto la conferma che Kemal è il vero padre di Serkan.

Anticipazioni Sen Çal Kapımı 2, episodio 47 in onda il 4 agosto:

Nell'episodio 47 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 4 agosto, arriverà il momento che i fan della coppia attendevano da molto tempo.

Dopo tante difficoltà Eda e Serkan avranno il loro lieto fine e, dalle prime scene rilasciate dall'emittente, il prossimo appuntamento segnerà l'inizio delle fasi che porteranno all'agognato happy end. L'architetto, infatti, si deciderà a chiedere la mano di Eda. Innanzitutto si rivolgerà a Melo, la migliore amica della Yildiz, per metterla al corrente delle sue intenzioni.

In un primo momento la ragazza si agiterà pensando al peggio e chiederà all'uomo se stia ancora male oppure se voglia lasciare l'amica e Kiraz. Bolat la rassicurerà e le dirà di voler fare la proposta di matrimonio a Eda il più presto possibile.

Serkan chiede a Eda di sposarlo: anticipazioni Sen Çal Kapımı 2, episodio 47

La notizia della proposta di matrimonio farà il giro di amici e parenti, felicemente stupiti per l'evento. Poiché dovrà essere una sorpresa, Eda sarà l'unica a non sapere, anche se lo strano comportamento di tutti inizierà a farle sospettare qualcosa. Serkan penserà a tutto, anche agli abiti da indossare. Come si vede nel trailer dell'episodio 47 di Sen Çal Kapımı 2, l'uomo vestito di bianco si inginocchierà davanti alla giovane (anch'essa in bianco) per chiederle di sposarlo.

L'appuntamento con la serie è in programma su Fox Turchia per mercoledì 4 agosto alle 20, ma potrà anche essere visto in streaming negli altri paesi sul sito ufficiale della rete.