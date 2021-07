Le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 18 al 24 luglio, inoltre, rivelano che nel frattempo al Fürstenhof tutti saranno preoccupati per l'improvvisa scomparsa di Selina, di cui non si avranno notizie per diverse ore.

Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Tempesta d'amor e e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 18 al 24 luglio 2021, rivelano che non mancheranno le sorprese. Selina, ad esempio, continuerà a far uso della cipria avvelenata, ignara del pericolo che sta correndo. Intanto Vanessa, rendendosi conto del fatto che Robert sta passando un periodo non facile della sua vita, deciderà di stargli accanto ma solo come amica.

