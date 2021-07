Grave spavento per l'ex tronista di Uomini e donne, Sabrina Ghio, che in queste ore sui social ha raccontato la disavventura che si è ritrovata a vivere in prima persona nel cuore della notte. La popolare tronista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, ha dovuto fare i conti con il sonnambulismo del suo compagno, che questa notte l'ha fatta spaventare più del dovuto. Sabrina ha ammesso di aver "rischiato l'infarto" a causa di atteggiamenti del suo compagno del tutto inaspettati.

Notte di paura per l'ex tronista di Uomini e donne, Sabrina Ghio

Nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e donne nel raccontare la notte di paura che si è ritrovata a vivere in casa, ha precisato che il suo compagno soffre di sonnambulismo.

Mentre stavano dormendo, in maniera del tutto inaspettata, l'uomo si è alzato da letto e prima ha cominciato a parlare ancora nel sonno, dopodiché ha iniziato ad urlare fino a dare degli schiaffi del tutto inconsapevoli alla povera Sabrina, che in quel momento si trovava al fianco del suo compagno e non sapeva come gestire la situazione.

"Tremavo come una foglia", ha ammesso Sabrina nel momento in cui ha raccontato ai suoi numerosi fan social quella che era stata la sua notte di paura.

Il compagno di Sabrina le ha dato dei ceffoni nel sonno

L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, ha poi aggiunto che il gesto del tutto inatteso è stato quello dei ceffoni che il suo compagno le ha dato sempre in preda al sonnambulismo e quindi senza rendersi conto di quello che stava facendo in quel preciso momento.

"A mano aperta mi dà dei ceffoni in faccia fortissimi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Io gli dico Carlo mi hai menato, lui in preda al sonno mi chiede scusa", ha raccontato l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi.

Insomma una notte difficile da dimenticare per Sabrina Ghio, la quale ha ammesso che dopo tale episodio è stato molto difficile per lei prendere di nuovo sonno, come se niente fosse accaduto.

'Mi stavo sentendo male', ha ammesso l'ex tronista di Uomini e donne sui social

L'ex tronista, infatti, ha raccontato ai suoi tantissimi fan che la seguono su Instagram di non aver chiuso più occhio ed ha continuato a tremare come una foglia, perché non si rendeva conto di quello che stava succedendo.

"Mi stavo sentendo male", ha ammesso Sabrina Ghio che recentemente aveva raccontato ai suoi follower social di aver scoperto di avere un tumore.

Una grande spavento per Sabrina che si è subito sottoposta a tutte le cure necessarie e, in quell'occasione, ringraziò moltissimo il suo compagno per l'affetto e l'amore incondizionato che gli stava dando in questo periodo decisamente complicato e difficile della sua vita.