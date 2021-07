Tra le coppie più chiacchierate di Temptation Island 2021 c'è quella formata da Manuela e Stefano. Su Instagram, la blogger Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione riguardante la partecipante al reality. Scendendo nel dettaglio, Manuela sarebbe stata avvistata da sola in una pizzeria di Brindisi. Parlando con alcuni clienti, la ragazza avrebbe lasciato intendere che le cose con il "fidanzato storico" non sarebbero andate affatto bene. Manuela potrebbe essere single adesso.

La segnalazione

Tramite una storia di Instagram, Deianira Marzano ha riportato un messaggio ricevuto da una sua follower.

Stando alle parole riportate dall'utente, Manuela sarebbe stata avvistata senza Stefano in una nota pizzeria di Brindisi. Ma non è tutto, la diretta interessata parlando con alcuni clienti "curiosi" seduti vicino al suo tavolo, avrebbe lasciato intendere che le cose tra i due non sarebbero andate bene.

La segnalazione riporta anche che Stefano sin da piccolo abbia avuto un carattere piuttosto forte e arrogante. Infine, la follower ha raccontato alla blogger campana che Manuela avrebbe fatto una confidenza. Nel dettaglio, l'ex protagonista pugliese avrebbe invitato tutti a seguire la prossima puntata di Temptation Island perché ci sarebbero dei colpi di scena importanti. A questo punto, tra i telespettatori del docu-reality di Canale 5 cresce la curiosità di vedere la penutilma puntata di Temptation Island.

Anticipazioni 5^ puntata

Sui canali ufficiali del programma targato Mediaset e condotto da Filippo Bisciglia, è stato divulgato un video di anticipazioni relativo alla 5^ puntata. Tra i protagonisti della clip, ci sono anche Stefano e Manuela: il rapporto della coppia sembra essere sempre più in crisi.

Dopo essere stata invitata dal single Luciano - nella quarta puntata - a prendere la strada più giusta, tra il tentatore e Manuela scatterà il bacio.

Immagini che manderanno su tutte le furie Stefano, tanto da portarlo ad un'ulteriore avvicinamento alla sua tentatrice.

Chi sono Stefano e Manuela

La coppia ha deciso di partecipare al programma per capire se la relazione può avere un futuro o meno. Manuela ha scelto di scrivere alla redazione, dopo essere venuta a conoscenza di una serie di tradimenti da parte del suo compagno.

La diretta interessata ha spiegato di avere abbandonato immediatamente la casa, dove conviveva con il pugliese.

All'interno dei rispettivi villaggi, sia Stefano che Manuela sembrano non sopportarsi a vicenda. Lui spesso ha raccontato ai suoi compagni d'avventura di non tollerare più alcuni atteggiamenti della sua compagna. Lei invece, ha confidato in uno dei falò di sentirsi sempre sminuita dal fidanzato. La stessa Manuela ha rivelato che le cose con Stefano non vanno bene neanche nella sfera intima.