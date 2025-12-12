Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano un nuovo amore all’orizzonte per due protagonisti del parterre over. Nelle ultime riprese avvenute il 9 dicembre, Sabrina e Carlo hanno raccontato di aver trascorso la notte insieme. Intanto, sempre secondo le indiscrezioni sulla registrazione trapelate dal sito di Lorenzo Pugnaloni, è emerso che la dama emiliana ha abbandonato lo studio dopo gli attacchi di Tina Cipollari, per poi rientrare e avere un chiarimento con Carlo.

Sabrina continua a frequentare Carlo

Sabrina e Carlo hanno spiegato come sta procedendo la loro frequentazione e, durante le riprese del 9 dicembre, hanno rivelato di aver trascorso la notte insieme.

La dama ha dichiarato di considerare il cavaliere un punto di riferimento stabile nella sua vita, ma anche di non sentirsi pronta a dare un’esclusiva. Sabrina, infatti, ha accettato di conoscere un altro signore. Per Carlo è stata una doccia fredda e ha sofferto per la decisione della dama: lui ha dichiarato di essere innamorato. Intanto, in studio c’è stato uno scontro tra Sabrina e Tina Cipollari. Le indiscrezioni trapelate dalle riprese non rivelano ancora nel dettaglio quali parole abbia usato l’opinionista di Uomini e Donne per commentare la vicenda.

Sabrina ha lasciato lo studio di Uomini e Donne in lacrime

Nel frattempo, a livello emotivo è stato un duro colpo per Sabrina, che non ha digerito le parole di Tina Cipollari al punto da arrivare a lasciare lo studio di Uomini e Donne in lacrime.

Tuttavia si è trattato di un’uscita temporanea, poiché poco dopo la dama è rientrata e ha affrontato Carlo, colpevole a suo dire di non averla difesa. Quest’ultimo, invece, ha mantenuto la sua posizione sostenendo di aver preso le parti di Sabrina. Inoltre, Carlo ha specificato di essere convinto che lui e Sabrina lasceranno la trasmissione insieme.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sabrina ha deciso di conoscere Carlo

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Carlo è arrivato in studio per conoscere Sabrina. Quest’ultima, la sera precedente, era uscita con Massimiliano, con il quale si è scambiata qualche bacio. Nonostante la frequentazione già avviata con il cavaliere del parterre over, la dama emiliana ha deciso di dare comunque un’opportunità a Carlo, facendolo rimanere in studio.

Intanto, Barbara De Santi è uscita con Mario Lenti, ma ha chiarito che durante il primo appuntamento non ha provato attrazione fisica per lui, preferendo darsi il tempo per decidere il da farsi in una seconda uscita. In studio, inoltre, è arrivata Laura, che ha voluto conoscere Mario, e lui ha accettato di farla rimanere. Lucia, invece, ha interrotto la frequentazione con Francesco, dopo che lui le aveva chiesto di uscire dal programma insieme, concentrandosi invece su Mauro. Tuttavia, nonostante le cose con Mauro stessero andando bene, lei ha fatto rimanere in studio Antonio, arrivato per corteggiarla. Inoltre, Lucia ha anche iniziato a conoscere Federico Mastrostefano.