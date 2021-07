Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di Un posto al sole, la soap opera napoletana ambientata in un immaginario condominio di Posillipo che, in realtà, è villa Volpicelli. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 19 al 23 luglio 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul difficile ritorno a casa di Filippo, sulle difficoltà riscontrate da Serena nel gestire l'amnesia del marito, sulla voglia di rivalsa di Jimmy, sulla dichiarazione che Samuel vuole fare a Speranza, sulle difficoltà lavorative di Marina e Roberto, sul libro di Michele e sul turbamento di Silvia per Giancarlo.

Filippo non ricorda nulla della sua famiglia

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Filippo verrà dimesso dall'ospedale dopo diversi giorni di convalescenza. Nonostante la difficile situazione in cui si trova, l'uomo deciderà lo stesso di tornare a casa da Serena ed Irene. Il rientro di Filippo, però, si rivelerà più difficile del previsto a causa dell'amnesia che lo affligge e che non gli permette di ricordare nulla di sua moglie e di sua figlia. Serena non accetterà di buon grado le nuove condizioni del marito, peggiorando ulteriormente il loro rapporto. Resosi conto delle difficoltà della moglie, Filippo entrerà in crisi, fino a quando deciderà di trasferirsi da suo padre. Lì, Roberto cercherà in tutti i modi di sostenere emotivamente il figlio anche se il compito si rivelerà più arduo del previsto.

Roberto scopre le bugie di Fabrizio

Dopo aver ascoltato le rassicurazioni di Franco, Jimmy ritornerà al campo estivo per affrontare tutte le sue paure, riuscendo finalmente a farsi valere contro i bulli che lo tormentavano. Renato scoprirà per caso che Susanna studia nell'ufficio di Niko, intuendo in questo modo che suo figlio gli ha mentito.

Dopo aver atteso a lungo, Samuel deciderà di dichiararsi finalmente a Speranza, invitandola ad un romantico appuntamento. Marina e Roberto cercheranno di finalizzare la vendita di uno yacht, giungendo ad un accordo con Burnett. Più tardi, Ferri verrà a sapere che Fabrizio Rosati ha diversi problemi lavorativi che non vuole rivelare a Marina Giordano.

Michele verrà a conoscenza delle buone possibilità che il suo libro possa essere pubblicato a breve, mentre Silvia avrà modo di rivedere Giancarlo. La donna, infatti, rimarrà molto turbata nel vedere l'uomo per cui stava rischiando di far saltare il suo matrimonio. La situazione si complicherà ancora di più quando Giancarlo telefonerà nuovamente a Silvia, mettendola in difficoltà. Vittorio rivelerà qualcosa di inaspettato a Guido.