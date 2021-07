Grandi colpi di scena sono in arrivo a Beautiful, la fortunata soap opera del pomeriggio di Canale 5 che prosegue con successo la sua messa in onda televisiva. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate americane rivelano che ci saranno un bel po' di novità in merito al caso della morte di Vinny.

Per la polizia non ci sono dubbi sul fatto che siano Liam e suo padre Bill i responsabili di questo omicidio, così finiscono entrambi dietro le sbarre. Ma, ben presto, Thomas scoprire che la verità dei fatti è un'altra e nel momento in cui sarà pronto a dire tutto, verrà rapito e messo a tacere.

Liam e suo padre dietro le sbarre: anticipazioni americane Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle trame delle nuove puntate americane della soap opera Beautiful, in onda tutti i giorni in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che dopo le prime indagini, Liam e suo padre finiranno in carcere accusati di omicidio colposo per la morte di Vinny.

Per la polizia, infatti, sono loro i responsabili della morte del giovane ragazzo, investito proprio dall'auto che veniva guidata da Liam.

Un duro colpo per padre e figlio, i quali dovranno accettare il verdetto finale, intenti a scontare la loro pena dietro le sbarre.

Thomas scopre la verità sulla morte di Vinny

Eppure Thomas continuerà ad occuparsi di questo caso e spulciando tra gli ultimi messaggi che gli erano stati mandati da Vinny poco prima della morte, arriverà a fare una scoperta a dir poco clamorosa.

Le anticipazioni delle nuove puntate americane della soap opera Beautiful rivelano che Thomas troverà dei video di Vinny risalenti alla notte della terribile tragedia. Trattasi di messaggi che, il figlio di Ridge, non aveva visionato al momento.

Li scoprirà in ritardo per un motivo ben preciso: Thomas aveva litigato con Vinny dopo aver scoperto che fosse responsabile della manomissione del test del Dna che, inizialmente aveva erroneamente attribuito a Liam la paternità del bambino di Steffy.

Nel video che aveva mandato a Thomas, il giovane Vinny ribadisce di essere mortificato, dopodiché ci sarà una scena a dir poco choc.

Il ragazzo si getterà sotto un'auto in corsa, ossia proprio quella che veniva guidata da Liam.

Thomas viene rapito: anticipazioni americane Beautiful

Dopo aver visto il filmato, Thomas non avrà più dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio a tutti gli effetti. A questo punto, lo stilista andrà dall'avvocato per metterlo al corrente dei fatti e per portargli le prove che scagionerebbero Liam e suo padre.

La reazione di Justin sarà a dir poco inaspettata, infatti colpirà Thomas con un pugno al volto, al punto da fargli perdere i sensi.

Poi lo trascinerà in una cantina e lo rinchiuderà lì, tenendolo prigioniero per evitare che possa parlare e quindi scagionare gli Spencer. Tutto questo perché Justin mira alla conquista della Spencer Publications.