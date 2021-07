Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da mercoledì 28 luglio a domenica 1° agosto, ci saranno tantissime novità.

In particolare, Steffy si risveglierà dopo il terribile incidente stradale, però non vorrà prendere gli antidolorifici, in quanto vorrà uscire al più presto dall'ospedale. Nel mentre, Flo e Wyatt metteranno Sally alle strette: la donna, a causa di un forte attacco di panico, perderà i sensi. Fulton e Spencer trasporteranno Spectra in ospedale. Poco dopo, la donna si riprenderà e chiederà scusa per tutte le bugie che ha raccontato.

Steffy si risveglierà dopo il terribile incidente stradale

Nelle puntate in onda dal 28 luglio al 1° agosto su Canale 5, Ridge accuserà Bill di aver investito sua figlia Steffy di proposito. Nel mentre, Flo racconterà a Wyatt tutto quello che avrà scoperto su Sally, dalla finta malattia a tutto il piano architettato dalla donna in collaborazione con la dottoressa Escobar, per riconquistarlo.

Intanto, Steffy si risveglierà in ospedale dopo il terribile incidente e sarà molto dolorante. Proprio per questo motivo, Forrester senior e il dottor Finnegan cercheranno di stare vicino alla ragazza per alleviare i suoi terribili dolori. Nel frattempo, il detective Sanchez interrogherà Bill, ma alla fine arriva alla conclusione che si è trattato solo di un incidente stradale senza alcuna premeditazione.

Sally perderà i sensi e verrà trasportata in ospedale

Poco dopo, Steffy Forrester si ritroverà a combattere il dolore dopo l'incidente. La stilista in un primo momento rifiuterà gli antidolorifici perché vorrà uscire quanto prima dall'ospedale. Poi però i dolori della donna saranno troppo forti e si convincerà a prendere i medicinali per stare meglio.

Intanto, Sally verrà messa alle strette da Flo e Wyatt, quindi dirà ai due che ha commesso tutti questi errori solo per amore. In particolare, la donna dirà alla coppia che per questo tipo di sbaglio non si può finire in galera, poi urlerà tutto il proprio amore a Spencer e subito dopo perderà i sensi.

A quel punto, Flo e Wyatt soccorreranno la ragazza e la faranno trasportare in ospedale, dove i medici diranno che Spectra avrà avuto un attacco di panico.

Steffy avrà le costole fratturate

Successivamente, Sally si riprenderà e si scuserà con Fulton e Spencer per tutte le bugie raccontare fino a quel momento.

Nel mentre, Steffy si ritroverà ancora in ospedale dopo il terribile incidente avuto con Bill. Intanto, quest'ultimo, così come Brooke, Ridge e Liam verranno assicurati da Finnegan sulle condizioni della ragazza. In particolare, il dottore dirà loro che ha le costole fratturate, ma presto si riprenderà.