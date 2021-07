Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle anticipazioni televisive da lunedì 2 a domenica 8 agosto, Steffy tornerà a casa e il dottor Finnegan le ribadirà che dovrà assumere gli antidolorifici. Inoltre Shauna tornerà a Los Angeles e Ridge apprenderà quanto fatto insieme alla donna, in occasione del loro soggiorno a Las Vegas.

Il dottor Finnegan ricorda a Steffy di prendere gli antidolorifici

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 2 all'8 agosto, Sally sarà sotto osservazione in ospedale dopo l'attacco di panico avuto e chiederà perdono a Wyatt per tutto quello che ha fatto.

La dottoressa Escobar chiederà clemenza a Flo, perché il suo intento è quello di fare breccia nel cuore della donna ed evitare così la denuncia.

Nel frattempo Liam, Hope e Beth organizzeranno tutti i dettagli per celebrare il ritorno a casa di Steffy, dopo l'operazione subita. Forrester continuerà però a sentire forti dolori, nonostante faccia di tutto per non farlo vedere. A tal fine il dottor Finnegan, prima di farle firmare le dimissioni, le ricorderà che dovrà prendere con regolarità gli antidolorifici.

Brooke non vuole più ripetere gli errori del passato

Secondo le anticipazioni televisive fino all'8 agosto, Wyatt e Flo si confronteranno in merito a quanto fatto da Sally e converranno di raccontare a Katie, che la Spectra ha architettato ogni cosa per amore del ragazzo.

Intanto Steffy proseguirà il suo periodo di convalescenza, ma Ridge non potrà che essere preoccupato di fronte alla riluttanza della figlia di curarsi con le medicine date. Inoltre Brooke sarà determinata nel non ripetere più gli errori del passato e prometterà a se stessa di combattere per salvare il suo matrimonio.

Nel frattempo Wyatt confesserà a Flo tutto l'amore per lei, mentre Katie avrà modo di confrontarsi finalmente con Sally.

Logan la accuserà si aver tradito la loro amicizia e di averla usata per raggiungere i suoi scopi. In tutto questo Shauna farà il ritorno in città e si capirà subito che la motivazione non è solo quanto successo alla figlia, ma anche Ridge. Steffy invece apprezzerà molto le attenzioni del dottor Finnegan, che è andato a casa sua per sincerarsi delle sue condizioni.

Donna dice a Brooke di non partire e stare vicino al marito

In base agli spoiler della prossima settimana, Brooke prima di andare da Bridget esprimerà a Ridge il desiderio di riprovarci con lui. L'uomo le risponderà che è anche il suo auspicio, ma in realtà penserà a Shauna. Intanto Fulton racconterà tutto quello che ha fatto con Ridge, con quest'ultimo che resterà scioccato. Fuller invece non potrà che essere felice. Inoltre Donna inviterà Brooke a pensare bene se lasciare da solo il marito in questo momento.

Nel frattempo Shauna farà vedere le prove di quanto detto prima a Ridge ed Eric. In tutto questo Zoe e Hope lavoreranno insieme alla linea di moda, mentre Wyatt e Flo vivranno finalmente insieme la loro storia d'amore.

Infine Ridge riferirà a Brooke le ultime novità scioccanti, con Logan che resterà profondamento sconvolta.