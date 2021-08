La notizia sembra avere dell'incredibile, ma in realtà è stata confermata proprio in queste ore. La società americana NiceRx è alla ricerca di un fan che sia disposto a guardare le 17 stagioni di Grey's Anatomy per scoprire chi tra Meredith Grey e Miranda Bailey ha salvato più pazienti. In cambio, l'azienda promette 1000 dollari e una serie di gadget.

L'offerta di lavoro della NiceRx: la società mette in palio 1000 dollari per rivedere tutti gli episodi di Grey's Anatomy

Potrebbe richiedere molto tempo, ma rivedere i 369 episodi di Grey's Anatomy finora realizzati potrebbe rivelarsi molto fruttuoso.

L'azienda americana NiceRx ha pubblicato sul proprio sito una bizzarra offerta di lavoro. Il fortunato fan che riuscirà nell'ardua impresa di decretare chi tra Meredith Grey e Miranda Bailey ha salvato più pazienti si aggiudicherà ben 1000 dollari e una serie di fantastici gadget ispirati al medical drama e al mondo delle Serie TV. L'offerta, tuttavia, ha una scadenza che è fissata proprio il giorno della messa in onda della prima puntata di Grey's Anatomy 18, ossia giovedì 30 settembre 2021. Oltre al premio in denaro, l'azienda promette un cofanetto contenente i dvd di tutte le diciassette stagioni, un anno di abbonamento a Netflix e un messaggio personalizzato dell'attore James Pickens Jr.

(Richard Webber).

I requisiti richiesti per partecipare all'offerta di lavoro della NiceRx

L'iniziativa messa in atto da NiceRx rientra nell'ambito della campagna pubblicitaria promossa per lanciare la diciottesima stagione di Grey's Anatomy. Quest'ultima, in onda a partire dal 30 settembre sulla ABC, accantonerà, come ormai risaputo, la storyline basata sulla pandemia da Coronavirus per concentrarsi maggiormente sulle vicende dei protagonisti.

L'offerta di lavoro, tuttavia, non è estesa a tutti. Potranno partecipare, infatti, solo i residenti negli Stati Uniti. Questo, nello specifico l'annuncio con il quale l'azienda americana ha lanciato l'iniziativa:"Stiamo provando a capire chi tra la dottoressa Meredith Grey e la dottoressa Miranda Bailey ha salvato più pazienti da quando lo show è stato trasmesso per la prima volta nel 2005.

Richiediamo che il fan prescelto tenga il conto nel corso delle diciassette stagioni per stabilire chi tra questi medici iconici ha salvato più vite."

Per partecipare, basterà collegarsi al sito www.nicerx.com e inserire il nome, un indirizzo mail e una breve descrizione, di circa 200 parole, per spiegare il perché della propria candidatura. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per lunedì 23 agosto 2021.