Le anticipazioni dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione tv 2021/2022 rivelano che ci sarà il ritorno di molti programmi amatissimi dal pubblico come Uomini e donne e Verissimo e potrebbe esserci spazio anche per il ritorno di uno degli attori più amati del momento. Trattasi di Can Yaman, il divo turco che sta spopolando in Italia con le sue seguitissime soap campioni di ascolti. A quanto pare, infatti, Mediaset potrebbe acquistare i diritti per una nuova soap con protagonista proprio Can.

Can Yaman potrebbe ritornare nei palinsesti Mediaset 2021/2022

Per la nuova stagione tv 2021/2022, si vocifera che Can Yaman potrebbe tornare ad essere uno dei protagonisti del daytime con un nuovo prodotto che dalla Turchia potrebbe sbarcare al più presto sugli schermi di Canale 5.

Trattasi della soap opera "Gonuls Isleri", che in Italia prenderebbe il nome di "Affari di cuori", la quale è andata in onda per la prima volta in Turchia nel 2014.

La trama ruota intorno alle vicende di Bedir che dovrà destreggiarsi tra intrighi familiari e vicende sentimentali e, sicuramente, non deluderebbe le aspettative dei telespettatori di Canale 5. La trattativa andrà in porto? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Il ritorno di Uomini e donne e Amici 21 nei palinsesti Mediaset

Tornando alle anticipazioni dei palinsesti Mediaset per la stagione tv 2021/2022, è confermato il ritorno in daytime di Uomini e donne. La popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda da metà settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10.

Questo non sarà l'unico appuntamento in daytime per la conduttrice, dato che sempre su Canale 5 ci sarà spazio anche per il ritorno di Amici 21.

Il talent show, quest'anno, giocherà d'anticipo e la messa in onda in televisione non è prevista per metà novembre (come accadeva fino allo scorso anno) bensì anticipata già a metà settembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sempre in daytime, va segnalata la novità del weekend che riguarda il doppio appuntamento speciale con Verissimo, il talk show condotto con grande successo da Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin al posto di Barbara d'Urso nella domenica pomeriggio Mediaset 2021/2022

Quest'anno, infatti, la trasmissione non andrà in onda soltanto di sabato pomeriggio ma debutterà anche nella domenica pomeriggio di Canale 5.

L'appuntamento con Silvia Toffanin e le interviste ai grandi personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della tv e della musica italiana, è in programma il sabato a partire dalle 16 e la domenica intorno alle 17.

Nel dì di festa, Verissimo andrà ad occupare la fascia oraria lasciata libera da Domenica Live, il talk show di Barbara d'Urso cancellato dai palinsesti Mediaset 2021/2022.