Sono emerse le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne che è stata registrata lunedì 30 agosto. In studio non è successo molto, anche perché i tronisti stanno ancora prendendo le misure con i rispettivi corteggiatori sia in studio che in esterna.

Ida Platano è apparsa molto interessata ad un ragazzo che la sta corteggiando, mentre Tina e Gianni hanno litigato rispettivamente con Gemma e Armando.

Spoiler sulle registrazioni di Uomini e Donne

Sono poche le indiscrezioni trapelate dagli studi Elios al termine della registrazione di Uomini e Donne del 30 agosto.

Innanzitutto,è stata una puntata un po' "fiacca", priva di particolari spunti di discussione.

Un'indiscrezione interessante riguarda Ida Platano: la dama ha mostrato un certo interessamento per un ragazzo che ha contattato la redazione per conoscerla. Entrambi hanno cominciato a frequentarsi, ma ovviamente è ancora troppo presto per capire se la ex di Riccardo riaprirà il suo cuore a qualcuno, oppure se non è ancora pronta.

Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scontrati con due membri del parterre del Trono Over: la bionda vamp con la sua storica antagonista Gemma Galgani (in merito ai ritocchini che ha fatto in estate al seno e alle labbra), mentre il pugliese ha discusso con Armando Incarnato.

Indiscrezioni sui nuovi tronisti di Uomini e Donne

Per quanto riguarda i nuovi tronisti, le anticipazioni del 30 agosto riportano che non è accaduto nulla di particolarmente rilevante.

Andrea Nicole sta iniziando a mettere alla prova i suoi corteggiatori più scettici, ovvero quelli che non sono certi di volerla conoscere in modo approfondito visto il suo passato (era un uomo e da otto anni è una donna).

Matteo e Joele, invece, sono usciti in esterna con la stessa ragazza: quest'ultima ha precisato di essersi trovata bene con entrambi, ma poi ha affermato di preferire, al momento, il romano Fioravanti.

Anche l'ultima new entry del Trono Classico 2021/2022, Roberta, ha incontrato uno dei suoi spasimanti al di fuori degli studi Eios, ma pare che abbia chattato anche con un altro ragazzo con il quale ci sarebbe una certa affinità.

Il cast di Uomini e Donne si ritrova il 31 agosto

Tra i pochi spoiler che sono trapelati dalla registrazione di Uomini e Donne di lunedì 30 agosto, spiccano quelli su Gemma. La torinese non ha ancora iniziato una concreta frequentazione con qualche cavaliere del parterre, anche perché in questa prima fase delle riprese sta soprattutto litigando con Tina Cipollari.

Gianni Sperti ha preso nuovamente di mira Armando, mentre Biagio Di Maro è al centro di una polemica, com'era già accaduto nella stagione precedente del dating-show.

Martedì 31 agosto il cast si ritroverà nuovamente presso gli studi di Cinecittà per registrare una nuova puntata dell'edizione 2021/2022 del programma.

Nelle prossime ore, dunque, dovrebbero emergere le nuove anticipazioni sulle avventure dei protagonisti sia del Trono Over che Classico, e magari su qualche eventuale ospite.

Per adesso Maria De Filippi non ha invitato ancora nessuno alle riprese della nuova stagione: questa scelta, probabilmente, è stata fatta per non togliere spazio ai personaggi che animeranno le puntate che saranno trasmesse in televisione a partire da lunedì 13 settembre.

Non è da escludere, però, che in futuro qualche ex come Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone possa tornare per aggiornare i telespettatori oppure per restare e rimettersi in gioco dinanzi alle telecamere.