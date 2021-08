Paura per Nicole Mazzoccato, nota al grande pubblico per la sua partecipazione di qualche anno fa a Uomini e donne e per essere, oggi, una delle influencer più attive sul fronte social. In queste ore, la giovane ragazza si è lasciata andare a delle rivelazioni del tutto inaspettate, parlando per la prima volta di uno stalker che le ha reso la vita complicata, al punto da costringerla anche a dover cambiare casa.

Il drammatico racconto di Nicole Mazzoccato, ex volto di Uomini e donne

Nel dettaglio, la ragazza sui social ha voluto raccontare ai suoi numerosi fan, il vero motivo per cui da un po' di tempo ormai evita di mettere foto e video in tempo reali, relativi ai suoi spostamenti.

Una scelta dettata dal fatto che Nicole Mazzoccato, da un po' di tempo, sta facendo i conti con uno stalker che le ha reso la vita particolarmente difficile, costringendola ad attuare delle scelte drastiche.

"Avevo uno stalker che mi seguiva, mi scriveva su Instagram", ha raccontato l'ex volto di Uomini e donne, ammettendo che in un primo momento non aveva dato tanto peso ai messaggi di questa persona, poi però la situazione è cominciata a diventare preoccupante.

"Sapeva dove abitavo, si è presentato sotto casa mia", ha proseguito ancora Nicole ammettendo di essere provata da questa situazione.

'Una sensazione orribile', ammette Nicole sui social

Per fortuna, però, Nicole non si è persa d'animo ed ha scelto immediatamente di denunciare ai Carabinieri la presenza di questo stalker che continuava a seguirla ovunque.

"Una sensazione orribile", ha raccontato Mazzoccato aggiungendo poi che non voleva bloccarlo sui social, perché temeva delle ripercussioni negative da parte di questa persona.

Sta di fatto che, alla fine, Nicole ha scelto di cambiare casa con la speranza di essersi liberata per sempre di questa persona.

Insomma un periodo non facile per la giovane e bella Nicole che, ai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne, riuscì a conquistare il cuore del tronista spagnolo Fabio Colloricchio.

Il percorso di Nicole Mazzoccato: fu la scelta di Fabio a Uomini e donne

Una love story che andò avanti per diverso tempo ma poi, alla fine, i due scelsero di dirsi addio in maniera definitiva intraprendendo così due strade differenti e lanciandosi anche frecciatine al vetriolo.

Successivamente, Nicole si è fidanzata con un imprenditore che viveva a Londra: anche in questo caso, però, la relazione non ha dato i frutti sperati e i due si sono detti addio.

Nell'ultimo anno, invece, di Nicole se ne è parlato per dei flirt che non sono mai stati confermati dalla diretta interessata, tra cui quello con il calciatore Mario Balotelli e con il cantante Salmo.