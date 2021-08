Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda per tutto il mese di settembre 2021 in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle condizioni di salute di Steffy che continueranno a essere sempre più allarmanti. La donna, però, potrà contare sul sostegno del dottor Finn, il quale si renderà conto di provare un sentimento nei suoi confronti.

Steffy continua a stare male: trame Beautiful di settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful del mese di settembre, rivelano che Thomas continuerà a stare al fianco di sua sorella Steffy, che sta affrontando uno dei momenti più difficili e complicati della sua vita.

Il ragazzo teme che Steffy si trovi in quelle condizioni per colpa di Liam e in effetti la giovane stilista proprio ricordando la sua vita con Spencer, finirà per ingerire un'altra pillola assieme a un bicchiere di birra.

Il colpo di scena si verificherà nel momento in cui Hope non riporterà a casa la piccola Kelly, così come era stato concordato in precedenza.

La reazione di Steffy non sarà affatto delle migliori: la donna andrà su tutte le furie e si scaglierà prepotentemente nei confronti di Hope. Quest'ultima, quindi, si renderà conto che la situazione sta degenerando ed esprimerà tutta la sua preoccupazione anche a Finn.

Finn ammette di provare un sentimento per la giovane Forrester

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful del mese di settembre 2021, rivelano che Finn comincerà a sospettare che Steffy possa essere diventata dipendente dalle pillole che ingerisce per contrastare il dolore fisico.

Finn farà sapere a Steffy che non è sola e che potrà contare sul suo sostegno, mentre la ragazza gli chiederà di prescrivergli nuovamente delle pillole.

Solo a quel punto, il medico si renderà conto della gravità della situazione e farà presente a Steffy che può sfogare con lui tutto il dolore emotivo e ciò che si porta dentro da troppo tempo.

Successivamente, Liam si metterà sulle tracce di Finn per avere un confronto con medico e avere risposte sulle condizioni di salute di Steffy. L'incontro tra i due non sarà dei migliori e Liam accuserà il suo rivale di provare dei sentimenti nei confronti della giovane Forrester.

Steffy bacia Finn: anticipazioni Beautiful di settembre

A quel punto Finn non nasconderà più i propri sentimenti: prova davvero qualcosa per Steffy e deciderà di farglielo sapere, dimettendosi come suo medico.

L'ennesimo colpo di scena, però, si verificherà nel momento in cui Steffy e Finn si lasceranno andare alla passione, scambiandosi un bacio super appassionante.

Le anticipazioni di Beautiful del mese di settembre, poi, rivelano che intanto Vinny farà arrivare alla ragazza l'ennesimo carico di pillole e così, quando Liam si recherà a casa di Steffy, la troverà nuovamente svenuta.