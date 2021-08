Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno su Canale 5 da lunedì 30 agosto a sabato 4 settembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Ridge Forrester lascerà Brooke. Nel mentre Bill approfitterà di questa separazione per dichiararsi a Logan, chiedendole di dare una nuova possibilità al loro rapporto, ma lei gli risponderà che a causa di ciò potrebbe perdere la sua splendida famiglia.

Brooke troverà Shauna nel letto di Ridge

Nelle puntate in onda dal 30 agosto al 4 settembre su Canale 5, Katie origlierà una conversazione tra Bill e Quinn. La donna rimarrà molto delusa, visto che sentirà Spencer confessare di essere ancora perdutamente innamorato di Brooke.

Katie per questo motivo vorrà avere subito un confronto, ma lui non sarà in grado di dargli una spiegazione plausibile.

Poco dopo Brooke andrà da Ridge, ma troverà Shauna nel letto dell'uomo e allora vorrà delle spiegazioni, ma l'uomo ribatterà che dovrebbe spiegare per prima lei il motivo per cui ha detto a Bill che lo amerà per sempre. Logan, nonostante la delusione di Ridge, gli dirà di lottare per il loro amore.

Ridge lascerà definitivamente Brooke

Intanto Shauna e Quinn saranno impazienti di sapere come è andato l'incontro tra Brooke e Ridge e spereranno che tra i due sia arrivata la rottura definitiva. Poi quando Fulton incontrerà Logan, le dirà che da adesso in poi è lei la signora Forrester e che non tradirà mai il suo uomo.

Katie invece incontrerà Bill ma scoppierà in lacrime e gli dirà che non può restare con lui visto che è perdutamente innamorato di sua sorella.

Nel frattempo Ridge lascerà Logan definitivamente e questa notizia farà molto felice Quinn. Lo stilista non riuscirà a perdonare le parole che Brooke ha detto a Spencer. Dopo tutto ciò, Ridge andrà da Shauna a farsi consolare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quinn e Brooke litigheranno

Successivamente Bill correrà da Logan e le rivelerà di essere innamorato di lei e proverà a convincerla a tornare di nuovo insieme. La donna, però, inviterà l'uomo a riflettere attentamente su questa decisione, in quanto se dovesse continuare ad agire d'impulso, rischierebbe di perdere la sua famiglia.

Intanto Steffy deciderà di prendere gli antidolorifici.

Quinn, invece, sorprenderà Bill in compagnia di Brooke. Nel mentre Ridge parlerà con Shauna e in un momento di complicità le chiederà di parlargli del loro matrimonio, in quanto non ricorda nulla di quel giorno. Successivamente, Quinn e Brooke avranno un litigio.