Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Brave and Beautiful, che narra il contrastato amore fra Cesur e Suhan. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 9 al 13 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul confronto fra Cesur e Bulent, sui tentativi fatti da Tahsin per escludere Cesur dalla sua società, sul malore del Korludag in seguito all'incidente di Suhan e al rapimento di quest'ultima.

Cahide vuole sbarazzarsi di Turan

Le anticipazioni di Brave and Beautiful ci segnalano che, dopo aver assunto la difesa di Turan, Banu si convincerà che sia stato Tahsin a chiedergli di uccidere Cesur. Quest'ultimo intuirà, invece, che dietro l'imboscata subita ci sia Bulent e deciderà di affrontarlo faccia a faccia. Spaventato all'idea di essere scoperto, quest'ultimo si rivolgerà a Cahide che chiederà a Hulya di far tacere in maniera definitiva Turan. Nel frattempo, Adalet si insidierà a casa Korludag per il disappunto di Suhan. Tahsin farà di tutto per annullare tutti i contratti stipulati da Cesur nella sua società in modo da escluderlo dai suoi affari, senza sapere che i suoi figli, invece, vogliono escludere anche lui dall'azienda di famiglia fino a quando il processo non sarà terminato.

La decisione di Korhan e Suhan farà arrabbiare così tanto il padre da spingerlo ad andare via insieme ad Adalet.

Tahsin manomette l'auto di Cesur

Cesur proseguirà le sue indagini per scoprire cosa è successo a suo padre, nonostante il suo rivale e i suoi uomini continuino a ripetere che si è suicidato. Dopo essere stato minacciato, Turan deciderà di non testimoniare più, mentre Cahide e Hulya metteranno in atto un piano per colpire Korhan.

Nel frattempo, Tahsin rinuncerà alla carica di presidente nella sua società, stupendo enormemente Mihriban. Più tardi, il Korludag ordinerà a Salih di manomettere l'auto di Cesur senza sapere che, nello stesso momento, l'uomo è in compagnia di Suhan. Poco dopo, infatti, la coppia avrà un incidente in auto, riuscendo a salvarsi poco prima che la macchina esploda.

A quel punto, Cesur userà uno stratagemma per far capire a Suhan che è stato suo padre a manomettere la macchina per ucciderlo.

Dopo aver saputo che Suhan ha avuto un incidente con l'Alemdaroglu, Tahsin si sentirà male e verrà condotto in ospedale. Banu farà ascoltare a Sirin una conversazione sul computer in cui Cesur confida a Rifat di voler sedurre Suhan per vendicarsi del suo rivale. Più tardi, Tahsin minaccerà telefonicamente Cesur che registrerà la chiamata come assicurazione sulla vita in caso il Korludag voglia fare del male a lui o alla sua famiglia. Suhan verrà rapita dagli uomini di Mithat per poi essere portata nell'officina di Rifat nello stesso tempo in cui quest'ultimo verrà arrestato dalla polizia.

Saputo del rapimento, l'Alemdaroglu intuirà che ad organizzare tutto sia stato Tahsin per incastrarlo, mentre Suhan si convincerà che sia stato proprio il suo amato a farla rapire.