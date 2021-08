Le riprese di Grey's Anatomy 18, con un notevole anticipo rispetto alle previsioni, sono iniziate proprio nelle scorse ore. Ad annunciarlo, tramite i profili social, è stata Ellen Pompeo che ha pubblicato un breve video che la ritrae nuovamente sul set della Serie TV. Nonostante la produzione dei nuovi episodi sia ancora in fase embrionale, i primi dettagli sulla trama sono già emersi. In particolare, proprio in queste ore, il sito web DeadLine ha confermato che l'attrice Kate Burton riprenderà, in qualità di personaggio ricorrente per buona parte della nuova edizione, il ruolo di Ellis Grey.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18: ufficializzato il ritorno della mamma di Meredith Grey

Sorprendentemente Kate Burton non aveva trovato posto nel corso della diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, quando Meredith Grey, affetta dagli invalidanti sintomi del Covid-19, aveva avuto modo di "rivedere" amici e familiari scomparsi. Nonostante la dolorosa trama sulla pandemia sarà definitivamente archiviata nella nuova edizione del medical drama, DeadLine assicura che Ellis Grey, la madre della protagonista, avrà un ruolo ricorrente per gran parte di Grey's Anatomy 18. Non è tuttavia chiaro, almeno al momento, come il personaggio si inserirà nella narrazione. Con ogni probabilità, esattamente come accaduto in passato, il grande amore di Richard Webber potrebbe però apparire tramite l'espediente flashback o in qualche sequenza onirica.

Ellis Grey comparirà nel primo episodio di Grey's Anatomy 18 accanto a 'due volti familiari'

In attesa di scoprire come il personaggio interpretato dalla sublime Kate Burton, che in passato si è aggiudicata due candidature agli Emmy per questo ruolo, si inserirà nella trama, DeadLine ha chiarito che Ellis Grey sarà presente già dal primo episodio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Apparsa per l'ultima volta nel corso della quindicesima stagione, nell'episodio "Blood and Water", l'attrice si aggiunge ai due già confermati "volti familiari" che prenderanno parte alla season premiere. La trama di Grey's Anatomy 18x01, rilasciata nelle scorse ore dall'attendibile sito IMDb.com, ha infatti chiarito che due personaggi familiari faranno capolino tra le corsie del Grey Sloan Memorial.

Tra le due notizie, tuttavia, sembra non esserci alcun nesso, poiché dalla sinossi si evince con ragionevole certezza che i due "volti noti" citati dal sito web sono ancora in vita. Per scoprire ulteriori dettagli sulle storyline che coinvolgeranno i protagonisti bisognerà, dunque, attendere ulteriori comunicati ufficiali. Chiudiamo ricordando che la diciottesima stagione debutterà in America giovedì 30 settembre. Lo stesso giorno, inoltre, prenderà il via anche la quinta stagione di Station 19, secondo spin-off del medical drama. Ancora avvolta nel mistero risulta, invece, la programmazione italiana.