Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Brave and Beautiful, che narra l'amore di Cesur per la figlia del suo rivale, Suhan. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 30 agosto al 3 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo del signor Sehat a Korludag, sull'arresto di Tahsin, sul compleanno di Suhan, sul risveglio di Rifat e sulla volontà di Cesur di riesumare il corpo del padre.

Hulya denuncia Korhan

Le anticipazioni di Brave and Beautiful ci segnalano che arriverà un nuovo procuratore a Korludag, il signor Sehat. Mihriban racconterà a Suhan che, nel corso dell'ultima visita di suo padre, è scomparsa la lettera che Riza aveva inviato a Cesur. Nel tentativo di restituire il passaporto a Hulya, Cahide chiederà a Bulent di recuperarlo dalla cassaforte dell'ufficio di Korhan. Dopodiché, Cahide informerà Hulya che le cose per loro si stanno complicando, spingendola ad andare al commissariato per denunciare il marito. In occasione del compleanno di Suhan, lei e Cesur festeggeranno a casa Alemdaroglu, scambiandosi promesse d'amore e felicità. Dopo aver incontrato Hulya al ristorante dell'hotel Korludag, Korhan le farà tantissime domande per scoprire la verità.

Tahsin viene scagionato

Can riuscirà ad intrufolarsi nella tenuta Korludag per uccidere con una pistola Tahsin. Cesur lo verrà a sapere e salverà nuovamente la vita al suo rivale. Arrestato dalla polizia, il camionista affermerà di aver incontrato soltanto Alemdaroglu ma le forze dell'ordine si renderanno conto dai video delle telecamere di sicurezza che qualcuno gli ha ordinato di uccidere Tahsin.

Poco dopo, quest'ultimo verrà arrestato per poi essere scagionato dopo che Mutlu si costituirà grazie all'intervento di Adalet e Salih. Cahide recupererà la lettera di Hasan, mentre Cesur chiederà al procuratore di riesumare il corpo di suo padre per provare che non si è suicidato. Nel tentativo di avvicinarsi a Banu, Bulent si soffrirà di accompagnarla ad Istanbul per poi invitarla a cena.

Adalet sarà preoccupata sia perché il fratello è nuovamente a piede libero e sia perché Cesur potrebbe scoprire che suo padre è deceduto di morte violenta.

Cahide confiderà a Korhan che il simbolo presente nella lettera di sua madre è lo stesso di quello presente sul retro dei quadri della loro tenuta. Nel frattempo, Mihriban rivelerà a Cesur che il cognato possiede una lettera che potrebbe incriminare Tahsin. Dopo aver superato un intervento, Rifat si risveglierà in ospedale, mentre Cesur chiederà a Suhan di leggere l'ultima lettera scritta da suo padre per vedere se quest'ultimo si è suicidato o meno. Suhan leggerà la lettera, rendendosi conto che non è una missiva d'addio. A quel punto, consiglierà al marito di procedere alla riesumazione del corpo di suo padre.

Tahsin chiederà a Huseyn e Mehmet di hackerare il computer del nuovo procuratore per leggere le mail che si è scambiato con Cesur.