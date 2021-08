Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Brave and Beautiful, che narra il contrastato amore fra Suhan e Cesur. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 23 al 27 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla causa di Cesur contro Tahsin per il furto dei quadri della sua famiglia, sulle menzogne di Cahide a Korhan, sulla fuga di Hulya e sulla sorpresa di Cesur a Suhan.

Tahsin intercetta la lettera di Riza

Le anticipazioni di Brave and Beautiful ci segnalano che, all'udienza con il giudice istruttore, Cesur, Banu e Rifat cercheranno di convincerlo a portare la vicenda in tribunale per far sapere a tutti che Tahsin si è appropriato illegalmente dei quadri che appartenevano alla loro famiglia. Adalet sarà molto spaventata all'idea che la verità venga a galla, ma il marito la rassicurerà ritirando anche la denuncia per furto. Prima di raggiungere il tribunale, Korhan vedrà Hulya per poi inseguirla fino a quando non verrà fermato dalla polizia. Il giudice istruttore deciderà di portare gli atti presentati da Cesur in tribunale in modo che Tahsin sia portato davanti alla legge.

Non ancora convinta del tutto della sincerità del marito, Suhan lo informerà di non voler festeggiare il compleanno in sua presenza. Tutti gli alleati di Tahsin verranno indagati, mentre Riza invierà una lettera a Cesur. Il Korludag lo verrà a sapere e correrà alla tenuta Alemdaroglu prima che la missiva venga consegnata al destinatario.

Korhan discuterà animatamente con Cahide e Hulya, finendo per requisire il passaporto di quest'ultima e consegnarlo alla polizia. Nonostante ciò, la donna riuscirà a fuggire.

I contadini denunciano Tahsin

Cesur si recherà all'ufficio postale per avere informazioni sulla lettera di Riza, per poi aiutare Mihriban a convincere i contadini del posto a denunciare i soprusi subiti da Tahsin nel corso degli anni.

In pochissimo tempo 58 contadini denunceranno il Korludag, spingendolo ad ordinare ai suoi scagnozzi di distruggere le vetrine dei negozi per rivalsa. Cahide riuscirà a convincere Korhan che Cesur ha pagato Hulya per controllare tutta la loro famiglia. Dopo essersi spaventata per la sorte del figlio, Fugen si tranquillizzerà soltanto dopo averlo visto rientrare in a casa. Bulent, Kemal, Sirin e Tahsin riusciranno a spegnere l'incendio che coinvolgerà una parte della tenuta dei Korludag. Necla verrà a sapere dalla sua amica Bircan che la lettera non ricevuta da Cesur proveniva dal carcere. Convinta che il padre del marito si sia tolto la vita, Suhan insieme a Sirin e Reyhan si recheranno in soffitta per frugare nelle cose di sua madre nel tentativo di trovare nuovi indizi.

Cesur regalerà a Suhan un calendario personalizzato nel corso di una cena organizzata per lei in un museo. Un veicolo non identificato colpirà il blindato in cui sta viaggiando Riza, permettendogli di scappare.