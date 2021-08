L'appuntamento di successo con la soap Brave and Beautiful proseguirà per tutto il mese di agosto 2021 in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate turche che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati in primis al personaggio di Tahsin. Il perfido e astuto uomo si ritroverà a rischiare davvero grosso, al punto che Kaan proverà ad ammazzarlo per farlo fuori definitivamente.

La vendetta di Tahsin contro Riza: trame turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate turche di Brave and Beautiful rivelano che tutto comincerà nel momento in cui Tahsin studierà un piano per poter eliminare per sempre Riza, lo scomodo fratello di sua moglie Adalet, che conosce tutta la verità sulla morte del papà di Cesur.

Peccato, però, che il piano dell'uomo non andrà in porto: Riza, infatti, durante il piano studiato da Tahsin per farlo ammazzare, riuscirà ad evadere dal carcere e da quel momento in poi ci saranno una serie di colpi di scena che non passeranno inosservati.

All'interno di questa intricata faccenda si inserirà anche Rifat, uno degli alleati numero uno di Cesur, da sempre al suo fianco per cercare di arrivare alla verità sulla morte del padre.

Rifat avrà modo di assistere all'attentato fallito contro Riza ma non potrà testimoniare e raccontare tutto quello che ha visto perché un'automobile lo ridurrà in fin di vita.

Rifat in pericolo tra la vita e la morte

Le anticipazioni turche della soap Brave and Beautiful rivelano che Rifat verrà portato d'urgenza in ospedale dove le sue condizioni di salute appariranno molto gravi.

Al suo capezzale arriveranno la moglie e il figlio Kaan, il quale comincerà a provare un profondo astio nei confronti di Cesur.

Il giovane ragazzo, infatti, accuserà Cesur di essere il responsabile delle continue assenze in famiglia di suo padre e non si spiegherà il motivo per il quale si sia dedicato anima e corpo a questa vicenda.

Ma, poco dopo, l'odio di Kaan per le condizioni in cui si trova suo padre si riverserà nei confronti di Tahsin, al punto che deciderà di studiare un piano per poterlo far fuori.

Kaan vuole ammazzare Tahsin: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Gli spoiler della soap opera turca di Canale 5, rivelano che la sera in cui si festeggerà il compleanno di Suhan, il giovane Kaan entrerà nell'officina di suo padre e prenderà un'arma da fuoco.

Cesur assisterà alla scena dalle telecamere di sorveglianza e correrà subito dal ragazzo per cercare di fermarlo ed evitare il peggio.

L'obiettivo di Kaan, infatti, sarà proprio quello di ammazzare Tahsin e in questo modo mettere la parola "fine" a tutte le sofferenze di questi anni. Per fortuna, però, la tragedia verrà evitata dal fatto che la pistola usata da Kaan risulterà scarica.