Le trame della soap opera di origini turche Brave and Beautiful sono sempre ricche di tensione.

Nella puntata in programma su Canale 5 mercoledì 1° settembre 2021, come di consueto dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, Tahsin Korludağ (Tamer Levent) rischierà di perdere la vita: a evitare il peggio ci penserà Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), trovandosi nel posto giusto proprio quando Can sarà in procinto di uccidere il potente e temuto proprietario terriero.

Il padre di Sühan (Tuba Büyüküstün) però, dopo essersi salvato, farà nuovamente i conti con la giustizia, e questa volta non riuscirà a farla franca poiché verrà arrestato.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio del 1° settembre: Cesur salva la vita a Tahsin

Nel 43° episodio che verrà trasmesso su Canale 5 mercoledì 1° settembre, Can riuscirà a introdursi nella tenuta dei Korludag, e con un’arma da fuoco non perderà tempo per minacciare di morte il potente proprietario terriero Tahsin: il destino di quest’ultimo sarà nelle mani del suo acerrimo nemico Cesur ancora una volta.

Grazie all’intervento provvidenziale del coraggioso giovane, infatti, il padre di Sühan si salverà a un passo dalla morte.

A questo punto il camionista farà il nome di Cesur quando verrà interrogato al comando di polizia: il procuratore, non appena ispezionerà tutti gli elementi a disposizione, ovvero i filmati di sorveglianza, farà una scoperta sulla faccenda, cioè che qualcuno ha ordinato all'uomo di agire in tale maniera.

Tahsin viene scagionato, il corpo del defunto Hasan deve essere riesumato

I telespettatori assisteranno all’arresto di Tahsin sotto lo sguardo sconvolto della figlia: il malvagio uomo, dopo essere finito dietro le sbarre del carcere, avrà un’altra preoccupazione, poiché dovrà attendere il processo.

Nel contempo Adalet (Nihan Büyükağaç) e Salih (Okday Korunan) per risolvere la situazione presseranno Mutlu per farlo costituire al posto di Tahsin, dicendogli che se non si adeguerà alla loro volontà faranno del male ai suoi cari.

L’ex poliziotto, dopo essere stato ferito da Riza (Yiğit Özşener), non avrà altra scelta che assumersi la colpa dell’evasione di quest’ultimo. Tahsin potrà fare un sospiro di sollievo nell’istante in cui verrà prosciolto da ogni accusa.

Successivamente Cahide (Sezin Akbaşoğulları) coglierà l’occasione al volo mentre suo marito Korhan (Erkan Avcı) trascorrerà la notte in ufficio, visto che ne approfitterà per mettere le mani nella lettera di Hasan (Ali Pinar), il defunto padre di Cesur. Infine quest’ultimo farà i conti con una richiesta inaspettata da parte del procuratore, poiché vorrà il suo permesso per far riesumare il corpo del suo compianto genitore.