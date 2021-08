Sta per finire l'attesa dei fan di Uomini e donne: domani, martedì 24 agosto, Maria De Filippi presenterà la prima puntata della nuova stagione, quella che sarà trasmessa sul piccolo schermo il 13 settembre. Tra poche ore, dunque, il cast 2021/2022 si riunirà agli studi Elios per animare le prime due registrazioni dopo le vacanze, quelle in cui saranno dati tutti gli aggiornamenti del caso sui protagonisti più amati. Incertezza, infine, sulla possibile presenza di ospiti da Temptation Island.

Iniziano le riprese di Uomini e Donne

L'annuncio ufficiale l'ha dato Raffaella Mennoia oggi pomeriggio: martedì 24 agosto cominceranno le registrazioni di Uomini e Donne 2021/2022.

L'autrice del dating-show ha usato i social network per confermare un rumor che circolava da giorni: Maria De Filippi è pronta a ricominciare a lavorare dopo un'estate di relax e nuovi progetti.

Domani, dunque, l'intero cast della trasmissione Mediaset si recherà agli Elios per dare il via a un'edizione attesissima, quella che riproporrà un meccanismo pressoché invariato e puntate "miste".

Anche quest'anno, infatti, dame e cavalieri condivideranno lo studio con i ragazzi del Trono Classico: sarà la conduttrice a decidere gli argomenti da trattare durante le riprese, potendo spaziare tra le frequentazioni dei senior e quelle dei tronisti con le corteggiatrici.

Gemma ancora 'regina' di Uomini e Donne Over

Le puntate di Uomini e Donne che saranno registrate il 24 e il 25 agosto, andranno in onda soltanto a metà settembre: il debutto della nuova edizione del format di Maria De Filippi, infatti,è previsto per lunedì 13.

Da domani, però, i fan del dating-show potranno aggiornarsi su quello che accadrà in studio leggendo le anticipazioni che circoleranno in rete dopo la fine delle riprese.

Una delle poche certezze che si hanno quando mancano meno di 24 ore al via, è che si ripartirà da Gemma Galgani e dai suoi tormenti d'amore. La torinese non si è fidanzata durante l'estate, perciò sta per tornare ad occupare il suo solito posto nel parterre delle dame per il dodicesimo anno consecutivo.

La 71enne, però, quest'anno dovrà fare i conti con Tina Cipollari (già pronta a bersagliare la sua antagonista numero uno con critiche pungenti e commenti al veleno) e con Isabella Ricci (la collega del Trono Over che in pochi mesi ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con i suoi eleganti modi di fare).

Quattro nuovi tronisti in arrivo a Uomini e Donne

Sempre nel corso della registrazione che Maria De Filippi condurrà il 24 agosto, saranno presentati i quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne. La versione giovani del dating-show, infatti, sta per accogliere nel cast due ragazzi e due ragazze che sognano di incontrare l'anima gemella, un po' come è successo alle tante coppie che si sono formate nelle precedenti edizioni.

Stando a quello che si vocifera da settimane, una delle nuove protagoniste del Trono Classico dovrebbe essere una transgender, ovvero una donna che fino a poco tempo fa era un uomo (ma avrebbe già portato a termine il proprio percorso di transizione).

Nel pomeriggio di domani, su Witty Tv dovrebbero essere caricati i video di presentazione dei tronisti, un modo per poter iniziare a conoscere i personaggi che animeranno le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 13 settembre.

Per quanto riguarda gli ospiti, pare che al momento non ne siano previsti: la conduttrice avrebbe deciso di accantonare i protagonisti di Temptation Island 2021 e di puntare esclusivamente sul cast che ha messo su con l'aiuto della sua redazione durante le vacanze.