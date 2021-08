Il Grande Fratello Vip 6 riaprirà di nuovo i battenti il prossimo lunedì 13 settembre, giorno in cui è fissata la prima puntata serale del Reality Show condotto da Alfonso Signorini in prime time. A distanza di poche settimane dalla riapertura della casa di Cinecittà, non si hanno ancora notizie certe sul cast di concorrenti di questa sesta edizione. Intanto, però, spuntano i nomi di chi ha detto "no" al reality show condotto da Signorini, e tra questi anche Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura e Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e donne over.

Ecco chi ha detto 'no' al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, i retroscena sui personaggi famosi che avrebbero detto no alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, arrivano dalle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Tra questi spicca il nome di Cristina D'Avena che avrebbe sempre detto no al programma di Canale 5, così come Giovanni Terzi, nuovo compagno di Simona Ventura che sarebbe stato corteggiato da Alfonso Signorini per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

E poi ancora, sempre restando nell'ottica di quelli che non ci penserebbero proprio ad entrare in scena al Grande Fratello Vip 6, spiccano Nina Moric e Giada De Blanck, che lo scorso anno ha fatto il tifo per sua mamma Patrizia, rimasta in casa più di due mesi.

Raz Degan 'smascherato' da Alfonso Signorini

Occhi puntati anche su Raz Degan. Nei giorni scorsi, l'attore e modello ha smentito categoricamente il suo ingresso al GF Vip 6, lanciando anche frecciatine al vetriolo contro la trasmissione, al punto da definire la casa di Cinecittà "piena di spazzatura".

A quanto pare, però, stando alle parole di Alfonso Signorini, Raz Degan avrebbe chiesto centinaia di migliaia di euro per entrare a far parte del cast del reality show, motivo per il quale Mediaset avrebbe respinto la sua richiesta.

Anche la cantante Anna Oxa, dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, si è affrettata a smentire la sua partecipazione alla sesta edizione del reality show di Canale 5.

Stessa sorte per Giorgio Mastrota, il quale ha ammesso di avere "altro da fare", piuttosto che passare mesi recluso all'interno della casa di Cinecittà.

Il no di Giorgio Manetti al GF Vip 6

Tra i candidati, inoltre, spiccava anche il nome di Giorgio Manetti, ben noto al pubblico di Uomini e donne per la sua chiacchieratissima storia d'amore con la dama torinese Gemma Galgani.

In questo caso, però, Manetti ha fatto sapere di non essere interessato a questo tipo di reality show, mentre in passato disse che avrebbe detto sì all'Isola dei famosi.

Ma chi saranno, allora, i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6? Al momento, l'unico nome certo, è quello di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo.