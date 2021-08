Fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip 6. Il reality show tornerà in onda da metà settembre su Canale 5 con la nuova attesissima edizione. In queste ore è stato svelato il primo concorrente ufficiale della sesta stagione, ma anche delle novità che riguarderanno il parterre di opinionisti del programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Accanto alle due opinioniste ufficiali, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, siederanno altre due opinioniste "molto pop".

Retroscena sul cast del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul cast del Grande Fratello Vip 6 arrivano dal capo progetto del reality show, Andrea Palazzo, il quale ha svelato in anteprima la presenza in studio di altre due opinioniste che prenderanno parte alle puntate serali del reality show di Canale 5.

La presenza di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è confermatissima: saranno loro a prendere il posto della coppia Pupo-Antonella Elia, che ha commentato le vicende dei concorrenti della passata edizione, vinta da Tommaso Zorzi.

La vera novità, però, riguarderà l'arrivo di una nuova coppia di opinioniste che conoscono molto bene il programma, essendo delle super fan del GF Vip.

Annunciate due nuove opinioniste al GF Vip 6

"Avranno un piccolo spazio due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa", ha svelato il capo progetto del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche", ha proseguito ancora Palazzo aggiungendo che le due opinioniste pop del GF Vip 6, saranno un po' le voci "fuori dal coro", che faranno da controcanto alle versioni ufficiali durante gli appuntamenti in prime time.

Insomma una novità che non passerà inosservata e che permetterà a due spettatrici del programma di farsi portavoce dei commenti e dei giudizi delle tantissime persone che seguono e commentano il reality show sui vari social.

La conferma del primo concorrente del GF Vip 6

Intanto, sempre in queste ore sono emerse le prime anticipazioni ufficiali sul cast del GF Vip 6.

A dare la conferma è stata Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, la quale ha annunciato il suo ingresso ufficiale nella casa più spiata d'Italia.

Per Katia Ricciarelli sarà un modo per mettersi di nuovo in gioco e per cercare di portare il mondo della lirica all'interno delle dinamiche della casa più spiata d'Italia, così da farla conoscere ad un pubblico eterogeneo.

Tra i nomi che circolano come possibili nuovi inquilini del GF Vip 6, anche quello di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e donne al centro dell'attenzione per la sua storia d'amore con Fabrizio Corona.