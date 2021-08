Un posto al sole, dopo la consueta pausa estiva di due settimane, tornerà a fare compagnia ai telespettatori, riprendendo la narrazione da dove si era interrotta, ovvero dal dramma che sta vivendo Filippo, il quale potrebbe andare incontro ad una svolta.

Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 23 al 27 agosto (il giorno 26 la soap non verrà trasmessa) rivelano che l'uomo sarà colpito dalla freschezza di Viviana, mentre Serena cercherà in tutti i modi di farlo riavvicinare a lei.

Nel frattempo, Patrizio avrà una piccola disattenzione che rischierà di far stare male il piccolo Federico, e aprirà una crisi nel suo rapporto con Clara, la quale sarà anche spiazzata da una dichiarazione di Alberto.

Intanto Jimmy continuerà a pensare a Cristina, mentre Bianca vivrà un momento difficile. Infine Fabrizio sarà arrabbiato con Alice che ha messo in rete il backstage dello spot pubblicitario.

Un posto al sole, spoiler 23-27 agosto: Patrizio rischia di fare del male a Federico

Le anticipazioni Un posto al sole inerenti le puntate che verranno trasmesse dal 23 al 27 agosto evidenziano che Patrizio, a causa di una piccola disattenzione, rischierà di fare del male a Federico. L'incidente occorso al bambino produrrà delle conseguenze importanti nel rapporto tra il giovane Giordano ed i suoi genitori, ma anche tra lui e Clara, e sul rapporto tra quest'ultima e Alberto che è il padre del bimbo.

Nel frattempo, Filippo riceverà una mail inaspettata da parte di Viviana ed entrerà letteralmente in crisi, mentre Marina riceverà la visita di sua nipote Alice.

Fabrizio sarà impegnato a realizzare lo spot della campagna pubblicitaria della pasta Rosato. Filippo sarà in difficoltà perché non saprà se raggiungere o meno Serena, e neanche se rispondere alla mail di Viviana.

Intanto i preparativi per lo spot che dovrebbe rilanciare il pastificio Rosato provocheranno molte tensioni e sorprese, in particolar modo per Marina.

Un posto al sole, trame 23-27 agosto: Filippo rimane colpito dalla freschezza di Viviana

Ornella e Raffaele, in seguito al piccolo incidente occorso a Federico, lanceranno un segnale distensivo a Patrizio e Clara. Tuttavia, la ragazza verrà spiazzata da un gesto inaspettato di Alberto. Nel frattempo Serena, ancora in vacanza con la piccola Irene, proverà a far riavvicinare a lei Filippo, il quale sembrerà essere rimasto colpito dalla leggerezza di Viviana.

L'uomo finirà per innamorarsi di lei e abbandonerà la sua famiglia di cui non ricorda nulla?

Intanto Fabrizio scoprirà che Alice ha condiviso in rete il backstage del video dello spot pubblicitario e non la prenderà bene.

Un posto al sole: Jimmy continua a pensare a Cristina

I prossimi episodi di Un posto al sole vedranno al centro della scena anche Silvia che, una volta tornata dalle vacanze con Michele, si preparerà ad affrontare la quotidianità. La donna, sempre più divisa tra Michele e Giancarlo, deciderà di confidarsi con Mariella, la quale si troverà in una posizione difficile.

Alberto farà una dichiarazione a Clara, la quale andrà completamente in tilt proprio nell'istante in cui Patrizio sarà sempre più determinato a far sì che la loro relazione diventi sempre più importante.

Intanto il piccolo Jimmy - che a quanto pare si è preso una cotta per Cristina - non farà altro che pensare a lei, chiedendosi chissà quando potrà rivederla. Bianca, invece, dovrà fare i conti con un momento piuttosto complicato.

Infine, un piccolo incidente allo studio di Niko farà sì che il rancore di Renato Poggi nei confronti di Susanna cresca ancora di più. Che cosa sarà accaduto? Non ci resta che attendere i nuovi episodi di Un posto al sole per scoprirlo.