In Una vita tra qualche settimana, i telespettatori di Canale 5 assisteranno all'inizio del processo contro Genoveva, accusata dell'omicidio di Marcia. Tra i principali testimoni ci sarà Laura Alonso, la quale però svanirà nel nulla a poche ore dalla propria deposizione. Felipe la cercherà invano e verrà a sapere da Mendez dell'oscuro passato della domestica. Genoveva a questo punto, in mancanza di questa importante testimonianza, potrebbe farla franca ancora una volta.

Una vita, inizia il processo a Genoveva

In Una vita arriverà il momento per Genoveva di affrontare il processo per l'assassinio di Marcia.

Come noto, Salmeron sarà la principale indiziata del delitto, anche grazie alle testimonianze di Cesareo e della domestica Laura.

Al fianco della dark lady ci sarà l'avvocato Velasco, il quale farà di tutto per salvare la sua assistita e non concedere la vittoria a Felipe. Quest'ultimo invece, sarà alleato di Mendez e non vedrà l'ora che la moglie venga condannata per il suo crimine. Il loro matrimonio sarà ormai giunto al capolinea e tra i due coniugi sarà ormai guerra aperta. Genoveva dopo aver perso il bambino, avrà giurato vendetta contro Felipe e sarà arrivata anche a denunciarlo per abbandono del tetto coniugale.

Laura sparisce prima di testimoniare al processo

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Felipe cercherà di convincere Genoveva a ritirare la denuncia contro di lui ma Salmeron non ne vorrà sapere e riderà in faccia al marito.

Il processo intanto starà per iniziare e Felipe andrà in cerca di Laura senza trovarla. La domestica sembrerà essere svanita nel nulla e nessuno ad Acacias l'avrà vista.

Alvarez Hermozo sarà disperato visto che la testimonianza di Laura sarà fondamentale per far condannare Genoveva. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Salmeron sarà invece a conoscenza di dove si trovi la domestica.

Sarà infatti stata lei ad organizzare la partenza di Laura poco prima dell'inizio del processo.

Senza Laura sarà Cesareo il principale testimone contro Genoveva

A fronte della scomparsa di Laura, il Commissario Mendez rivelerà a Felipe il passato di Laura. Alvarez Hermozo verrà quindi a sapere che la giovane, tempo prima, era stata accusata dell'omicidio del padre, salvo poi essere stata scagionata.

Genoveva intanto, si presenterà al processo e cercherà di passare da vittima di fronte ai vicini di Acacias, cercando di screditare Felipe ai loro occhi.

La strategia della difesa sarà proprio questa: far passare Felipe come un libertino, che accusa di omicidio la moglie senza alcun fondamento. In assenza di Laura, la testimonianza principale sarà quindi quella di Cesareo, il quale avrà visto Genoveva sul luogo del delitto il giorno della morte di Marcia. Velasco cercherà di confonderlo durante la sua testimonianza in tribunale. Riuscirà Genoveva a farla franca ancora una volta? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.