Tra Ferit e Ceren ci saranno parecchie incomprensioni nelle prossime puntate di Love is in the air, che porteranno la giovane avvocatessa ad allontanarsi dall'uomo. Il tutto accadrà nel momento in cui Ferit le confesserà di essersi avvicinato inizialmente a lei per far ingelosire Selin e ciò farà sì che Ceren si senta presa in giro. Solo in seguito, l'uomo cercherà di porre rimedio al pasticcio che avrà combinato e confesserà alla bionda avvocatessa di essersi innamorato di lei.

Ceren si sente presa in giro da Ferit e cerca di evitarlo

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane, Ferit e Ceren sembreranno essere sempre più vicino.

Le cose tra loro subiranno uno stop nel momento in cui Ferit confesserà alla bionda amica di Eda di essersi inizialmente interessato a lei per far ingelosire la sua ex Selin.

Ceren a questo punto, si sentirà presa in giro e deciderà di allontanarsi dall'uomo, cercando anche di evitarlo.

Ferit cerca di riconquistare Ceren nelle prossime puntate di Love is in the air

L'avvocatessa, ferita nell'orgoglio, cercherà quindi con ogni mezzo di non incontrare Ferit, ma l'uomo, conscio del pasticcio che avrà combinato, cercherà di riguadagnare la fiducia della giovane. Ferit infatti, non sarà indifferente al fascino di Ceren e, con il passare delle puntate di Love is in the air, non mollerà la presa.

Ceren invece, ancora scottata per l'atteggiamento tenuto dall'uomo in precedenza, non si fiderà più di lui e avrà paura di rimanere delusa per l'ennesima volta.

Una svolta nella vicenda tra i due protagonisti della Serie TV turca avverrà con il prosieguo delle puntate ed in particolare nel momento in cui Selin lascerà la Turchia per trasferirsi in Danimarca.

Ferit non demorde e confessa a Ceren di essersi innamorato di lei

Dando u o sguardo alle anticipazioni di Love is in the air, si viene a sapere che Ferit confesserà a Ceren di essersi innamorato di lei e lo farà durante una chiacchierata che avverrà nel bar della Art Life.

Nonostante la dichiarazione d'amore appena ricevuta, Ceren cercherà di mantenere le distanze da Ferit ma qualche giorno dopo, comincerà ad abbassare le difese e accetterà una proposta dell'uomo.

Ferit infatti, proporrà a Ceren di ricominciare da zero, in modo da lasciarsi alle spalle tutte le incomprensioni che avevano portato la giovane avvocatessa a pensare di essere stata presa in giro.

Ceren accetterà questo compromesso e per i due inizierà una nuova fase, che vedrà in particolare Ferit lanciarsi in un corteggiamento.