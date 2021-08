Manca un mese al ritorno su Canale 5 di Amici. Quest'anno, infatti, il talent show anticiperà il suo debutto a metà settembre. Tra le informazioni che sono trapelate sul cast che Maria De Filippi sta mettendo su in queste settimane, spiccano quelle sui ballerini che affiancheranno i nuovi allievi nelle coreografie. Giulia Stabile ha confermato che sarà una professionista, mentre Elena D'Amario potrebbe lasciare il suo posto. In più potrebbe fare il suo ingresso anche Rosa Di Grazia. Raimondo Todaro, intanto, ha smentito che sarà uno dei professori dell'edizione 2021/2022.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici 21

La prima puntata della nuova edizione di Amici andrà in onda sabato 18 settembre. Il talent show, dunque, tornerà a far compagnia ai telespettatori tra poco meno di un mese, con largo anticipo rispetto agli anni passati (il debutto avveniva sempre a novembre).

Tra le tante notizie che stanno circolando in questo periodo sul format di Maria De Filippi, spiccano quelle su chi potrebbe lasciare il cast: si vocifera, ad esempio, che Elena D'Amario potrebbe non figurare nel corpo di ballo della stagione 2021/2022 a causa di altri impegni legati al cinema e alla televisione.

Per una danzatrice che potrebbe andare via, un'altra è appena stata ufficializzata tra i professionisti: Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, di recente ha fatto sapere che la conduttrice l'ha voluta come supporto degli allievi che a breve inizieranno le lezioni nella scuola.

Le parole della neo professionista di Amici

Nel raccontare il momento in cui le è stato proposto di entrare a far parte del corpo di ballo di Amici 21, Giulia ha detto: "È stata Maria De Filippi. Non ci credevo, tant'è che sono rimasta di sasso. Ho detto subito sì".

La giovane trionfatrice della precedente edizione del talent show, poi, ha spiegato che il suo ruolo da professionista sarà quello di accompagnare i nuovi allievi nelle coreografie che verranno assegnate dagli insegnanti durante la settimana: "Gli starò vicino e li aiuterò".

Stabile, però, potrebbe non essere l'unica ex alunna a tornare nel programma in questo ambito ruolo. Dopo che sul web ha cominciato a serpeggiare il Gossip sul possibile addio di Elena D'Amario al cast, i bene informati hanno ipotizzato che a prendere il suo posto potrebbe essere Rosa Di Grazia. La danzatrice di Amici 20 non si è ancora esposta per confermare o per smentire il rumor che la vorrebbe vicina a bissare l'esperienza nella scuola, ma stavolta non dietro i banchi.

Dubbi sui docenti di Amici 21

Un'altra notizia che ha preso piede sul web è quella riguardante il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire Raimondo Todaro ad Amici. Quando sembrava ormai certo il passaggio del maestro da Ballando con le Stelle al talent show di Canale 5, ci hanno pensato alcune sue spiazzanti dichiarazioni a rimettere di nuovo tutto in gioco.

"Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c'è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici", ha fatto sapere il siciliano nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 19 agosto.

Il ballerino di latinoamericano, dunque, ha smentito il suo ingresso nel cast del format Mediaset, anche se ha precisato che gli piacerebbe tanto vivere l'esperienza da docente della scuola più famosa d'Italia.

Per ora, dunque, restano forti dubbi su chi sarà l'insegnante che prenderà il posto di Lorella Cuccarini nella commissione di danza: la showgirl è passata al canto (su richiesta della presentatrice, che ha dovuto rimpiazzare Arisa all'ultimo momento), quindi resta libera la cattedra al fianco di Alessandra Celentano e Veronica Peparini.