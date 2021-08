Nella prossima stagione televisiva 2021/2022, la Rai continuerà a puntare sulla messa in onda di diverse fiction in prime time. Tra i principali protagonisti ci saranno Giuseppe Zeno e Lino Guanciale, due attori molto amati dal pubblico che stanno conquistando una fetta sempre più elevata di consensi.

I due saranno protagonisti di nuove fiction come Mina Settembre 2, ma anche Il Commissario Ricciardi 2 e la novità Sopravvissuti.

Le fiction Rai di Lino Guanciale, nuovo 're Mida' della prima serata

Il pubblico della Rai potrà prossimamente tornare a seguire Lino Guanciale, definito ormai dagli addetti ai lavori come il "nuovo re Mida" delle fiction della televisione di Stato.

La nuova stagione 2021/2022 sarà particolarmente impegnativa per l'attore abruzzese, che tornerà in onda con diverse produzioni. Le più attese sono le novità Sopravvissuti e Noi, quest'ultima riadattamento della serie americana This is us, nella quale sarà affiancato da Aurora Ruffino.

Guanciale, inoltre, tornerà ad intrattenere i telespettatori con delle Serie TV di cui è già stato protagonista nelle edizioni precedenti.

Il ritorno de La porta rossa e Ricciardi

Stiamo parlando innanzitutto de Il Commissario Ricciardi 2, la fiction ambientata a Napoli che tornerà in onda nella prossima stagione televisiva.

Su Rai 2, invece, Guanciale sarà ancora una volta nel cast de La porta rossa, la serie-crime giunta alla sua terza stagione, di cui in queste settimane sono cominciate le riprese.

Al suo fianco, anche in questo nuovo capitolo, ci sarà Gabriella Pession.

Giuseppe Zeno, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai

Futuro da protagonista anche per Giuseppe Zeno che, nel corso degli ultimi anni, sta conquistando sempre più spazio nella prima serata di Rai 1.

Anche per lui si pronostica un destino da "re" durante la stagione televisiva 2021/2022 ma, a differenza di Lino Guanciale, sarà impegnato anche in alcune fiction di Canale 5.

Per quanto riguarda gli impegni Rai, le anticipazioni rivelano che Zeno sarà il protagonista della nuova serie dal titolo Tutto per mio figlio, girata presso la Reggia di Caserta.

Mina Settembre 2: nel 2022 le nuove puntate su Rai 1

Successivamente tornerà a far coppia con Serena Rossi in Mina Settembre 2, la fiction che lo scorso anno ha appassionato una platea di 6 milioni di spettatori in prime time.

La messa in onda delle nuove puntate è prevista nel 2022.

Tra i nuovi impegni per la Rai anche la serie Tv Blanca, destinata anch'essa alla prima serata della rete ammiraglia per il 2022.

Su Canale 5, invece, l'attore napoletano farà parte del cast di Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction autunnale nella quale lavorerà insieme ad Anna Valle.