La celebre soap Il Paradiso delle Signore è giunta alla sesta stagione, reduce da un'annata fortunata nella quale ha raggiunto grandi risultati in termini di ascolti. Cosa accadrà ai vari personaggi? Ovviamente, non è possibile rispondere a questa domanda. Infatti, sin dall'inizio delle riprese si è cercato di mantenere il più stretto riserbo sulle varie storyline che i telespettatori seguiranno a partire dal 13 settembre. Tuttavia, di tanto in tanto gli interpreti della soap si sono sbottonati un po' per accontentare i fan che attendono di sapere come verranno sciolti alcuni nodi rimasti aggrovigliati alla fine della precedente stagione.

Proprio in questi giorni Roberto Farnesi ha anticipato che "sarà una stagione interessante" per Umberto Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Farnesi: 'Guarnieri si prepara ad affrontare la stagione più interessante'

Manca meno di un mese all’inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, la quarta in versione daily. Nel corso dell'estate sono state rilasciate piccole anticipazioni sulle new entry e sui grandi ritorni che caratterizzeranno le puntate inedite della soap. Stando agli spoiler diffusi sul web, ci saranno risvolti inattesi, nuovi intrecci e colpi di scena che porteranno un po' di scompiglio nel grande magazzino milanese. L'attore che interpreta Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi, in un'intervista al settimanale Nuovo ha rivelato: “Il mio personaggio si prepara ad affrontare la stagione più interessante".

Non bisogna stupirsi delle dichiarazioni dell'interprete toscano, visto che durante le riprese estive era già stato anticipato che il cinico commendatore avrebbe avuto una significativa evoluzione.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6: a villa Guarnieri arriva Marco di Sant'Erasmo

Roberto Farnesi, sempre di recente, in un intervista rilasciata a DiPiùTv ha parlato della sesta stagione de Il Paradiso delle signore soffermandosi sulla sua presenza nelle scene della soap.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"È una serie corale e ci sono molte trame. Dunque, ci saranno momenti in cui sarò molto presente e altre meno. Con riferimento a ciò che accadrà alla famiglia Guarnieri, è necessario sottolineare che non ci sarà soltanto un chiarimento sulla questione Ravasi, ma anche una trama riguardante la new entry Moisè Curia, ovvero Marco di Sant’Erasmo.

Perciò, una volta che i telespettatori avranno una spiegazione sulla scomparsa del marito della contessa Adelaide (Vanessa Gravina), potranno concentrarsi sull'arrivo di un giovane rampollo dell'alta società che, molto probabilmente, nasconde degli scheletri nell'armadio.