Raffaella Mennoia rompe il silenzio sui social a poche ore dall'inizio delle registrazioni di Uomini e donne 2021/2022. La celebre autrice della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi ha scelto di fare chiarezza su Instagram dopo essere stata assente per un notevole periodo di tempo. Terminata la messa in onda di Temptation Island su Canale 5, Raffaella aveva fatto perdere le sue tracce ai tantissimi fan che la seguono su Instagram. In queste ore, però, ha spiegato che il motivo ha a che fare con la salute del suo amato cane Saki.

Al via le registrazioni di Uomini e donne 2021/2022

Nel dettaglio, Raffella Mennoia dopo settimane di silenzio social, ha scelto di tornare ad essere attiva su Instagram e lo ha fatto postando uno scatto in cui compare in compagnia del piccolo Saki, il cane che qualche volta è stato anche "ospite" in studio da Maria De Filippi, durante le puntate di Uomini e donne.

A tal proposito, l'autrice della storica trasmissione dei sentimenti ha fatto sapere che domani 24 agosto cominceranno ufficialmente le nuove registrazioni del programma.

È questa la data scelta da Maria De Filippi per tornare di nuovo al lavoro dopo la pausa estiva. In programma, quindi, la prima registrazione ufficiale di questa edizione 2021/2022, durante la quale ci sarà la presentazione dei quattro nuovi tronisti della stagione, compresa la prima tronista trans che debutterà per la prima volta nel programma Mediaset.

La verità di Raffaella Mennoia sulla sua assenza social

Tuttavia, sui social, l'autrice di Uomini e donne ha voluto far chiarezza anche sui motivi che l'hanno portata ad allontanarsi per un po' di tempo dai social, risultando assente per svariate settimane.

Raffaella Mennoia ha ammesso che l'ultimo periodo non è stato semplice da affrontare, dato che il suo amati Saki è stato male.

"Negli ultimi 10 giorni il mio piccolo Saki non è stato bene. Quindi ho interrotto la mia vacanza per tornare a Roma e farlo curare", ha ammesso l'autrice aggiungendo che per Saki farebbe "questo ed altro", motivo per il quale non ha esitato neppure un solo minuto ad annullare le sue vacanze estive per far sì che Saki venisse sottoposto alle dovute cure mediche.

'Non abbiamo risolto' ammette Raffaella Mennoia parlando del suo amato Saki

Ad oggi, però, la situazione non è stata ancora risolta, così come ha svelato la stessa Mennoia nel suo post pubblicato su Instagram.

"Non abbiamo ancora risolto il suo problema. Io sono vicino a lui come lui è sempre con me", ha chiosato l'autrice che si prepara a tornare in studio a Uomini e donne, pronta a "dirigere" le nuove vicende di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri della trasmissione di Canale 5.