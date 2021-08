Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, giunta ormai alla sua 17° stagione, in cui i protagonisti sono Maja e Florian. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 15 al 21 agosto 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'astio che Maja prova nei confronti di Christoph, sui diverbi fra Werner e Andrè, sulla caccia al tesoro di Joell e Lucy e sul ricatto che Erik farà a Maja.

Andrè confessa la truffa a Werner

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Selina organizzerà una cena in cui parteciperanno Christoph, Maja e Florian. Nonostante la buona volontà della giovane, Maja non riuscirà a nascondere la profonda ostilità che prova per il compagno della madre. Notando il malumore della figlia, Selina le chiederà di accettare la sua nuova relazione visto che suo padre non tornerà a breve. Andrè confesserà a Werner di avere ideato una truffa ai suoi danni, facendolo arrabbiare. L'albergatore vorrebbe cacciare il fratello dal Furstenhof ma, alla fine, cambierà idea grazie all'intervento di Michael. Più tardi, Werner offrirà ad Andrè il posto di secondo cuoco in cucina, scatenando una vera e propria lite con il fratello che, improvvisamente, ricorderà tutta la sua vita.

Dopo essersi riappacificati grazie a Leentje, Werner permetterà ad Andrè di riavere il suo vecchio posto di capo cuoco del Furstenhof.

Amelie si licenzia

Amelie si offrirà di aiutare un rifugio di animali di Monaco, portando un asino nelle stalle dell'hotel. Werner non sarà moto felice della notizia e non esiterà a comunicarlo alla Limbach che si licenzierà per dedicarsi esclusivamente al rifugio per animali.

Nel tentativo di aiutare i Sonnbichler a ricostruire la storia del Furstenhof, Joell troverà fra alcuni vecchi documenti una mappa del tesoro. Insieme a Lucy e Cornelia, il giovane si metterà alla ricerca del tesoro, trovandolo poco dopo. Il tesoro in questione consisterà in uno scrigno contenente un libretto ed una lettera scritta da una nonna al suo nipotino perché, in realtà, la caccia al tesoro era soltanto un gioco organizzato da lei per divertire il bimbo.

Erik scaverà nel passato di Maja per trovare qualcosa con cui ricattarla per convincere Florian a non opporsi all'hotel Wellness. Dopo una attenta ricerca, il Vogt scoprirà che il padre della giovane è ancora vivo ed utilizzerà questa informazione per ricattarla. Maja, inizialmente, si ribellerà ma poi sarà costretta a cedere. Robert riuscirà a convincere un nota chirurga, Olga Petrova, ad operare il ginocchio di Vanessa. Quello di cui il Saalfeld non sarà a conoscenza è che il medico soffre di alcolismo.