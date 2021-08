Nuovi intrighi e trame complicate in Tempesta d'amore su Rete 4: le anticipazioni delle nuove puntate si concentrano sul triangolo composto da Ariane, Christoph e Selina. Un colpo di scena sarà pronto a spezzare per sempre un legame d'amore che sembrava essere indissolubile.

La colpa sarà, seppur indirettamente, della perfida Kalemberg. Questa volta, però, Christoph verrà deluso dalla donna che ama di più, Selina. È davvero la fine della loro relazione?

Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, puntate su Rete 4

Selina presto saprà ogni dettaglio sul piano di Ariane finalizzato ad avvelenarla con la sua stessa cipria.

Anche Christoph verrà a conoscenza di ogni dettaglio, e la sua furia sarà incontrollabile. Deciso a farla pagare una volta per tutte ad Ariane, macchinerà un piano diabolico.

Saalfeld, con la complicità del dottor Kamml, farà credere ad Ariane di essere in procinto di morire a causa di un tumore terminale che non le lascerà scampo. Per lei sarà una tragedia e, colta dall'angoscia, deciderà di cambiare completamente vita.

Come svelano le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, Ariane confesserà il suo amore incondizionato a Erik e sarà pronta a cedere le sue quote del Furstenhof per vivere gli ultimi giorni che le restano in giro per il mondo insieme al suo compagno.

Selina scopre il piano di Christoph

Ad intralciare le oscure intenzioni di Saalfeld ci penserà Selina, che scoprirà il piano volto a far credere ad Ariane che stia per morire.

La donna proverà a convincerlo a fare ammenda, ma senza risultato. A quel punto, consapevole della gravità della situazione, Selina denuncerà il fidanzato alle autorità

Tempesta d'amore spoiler nuovi episodi: Selina lascia per sempre Christoph

In base a quanto anticipato dalle puntate tedesche di Tempesta d'amore, Saalfeld negherà ogni accusa e farà credere alla polizia che Selina soffra di disturbi psichici.

Tutto questo sarà troppo per Selina, che prenderà la sofferta decisione di lasciare per sempre Christoph: anche se Ariane l'ha ingannato e messo in ginocchio, non si merita di certo di vivere con l'angoscia di avere un male incurabile.

Saalfeld continuerà imperterrito per la sua strada, cosa che farà allontanare ancora di più Selina.

Di tutto ciò ne approfitterà Cornelius, ancora innamorato di lei.

Selina accetterà di passare qualche giorno in Inghilterra con Cornelius. La scioccante notizia arriverà ben presto alle orecchie di Saalfeld, che sprofonderà nella disperazione. Non solo non ha vinto contro Ariane, ma il suo assurdo piano gli si è rivoltato contro, facendo sì che Selina, la donna che ama, si allontanasse per sempre da lui.