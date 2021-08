Le anticipazioni di 'Una Vita' segnalano che, nei prossimi appuntamenti italiani, le tensioni nel quartiere Acacias continueranno a crescere. Le trame delle puntate che andranno in onda da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre su Canale 5, raccontano che la domestica Laura Alonso farà una rivelazione scioccante a donna Genoveva Salmeron. Che cosa le dirà? Pare che don Felipe Alvarez Hermoso abbia abusato della domestica Alonso, ma l'avvocato negherà tutto alla consorte, ma Genoveva non gli crederà e lo caccerà fuori di casa. Inoltre, la dark lady non perderà occasione di screditare il marito e racconterà tutto alle vicine.

L’amicizia tra Camino e Anabel farà ingelosire molto Ildefonso Cortes. Don Ramon Palacios farà sapere a tutti i suoi amici che si candiderà alle elezioni, ma Rosina Hildalgo costringerà suo marito a non votarlo. Infine, don Marcos Bacigalupe vorrà rubare una missiva che un'amica ha scritto a Felicia Pasamar.

Anticipazioni italiane Una Vita: Rosina contro la scelta politica di Ramon

Nel dettaglio, Marcos vorrà rubare la lettera che una sua vecchia amica ha inviato a Felicia e così inventerà una scusa alla madre di Camino. Quest’ultima abboccherà alla sua richiesta e si recherà nel magazzino del ristorante Nuovo Secolo. Rimasto solo nel locale, don Bacigalupe si metterà a cercare la lettera che contiene informazioni scottanti che lui stesso vuole occultare.

Ramon, dopo aver riflettuto a lungo, farà sapere a tutti di essersi candidato alle elezioni e i suoi amici prometteranno di votarlo. Donna Rosina Hildalgo, non sopportando i liberali, costringerà il marito Liberto a non votare per don Palacios.

La confessione di Laura

La domestica Laura Alonso, nelle prossime puntate italiane della soap 'Una Vita', si scioglierà in lacrime e confesserà a donna Salmeron che l’avvocato Halvarez-Hermoso ha messo le mani su di lei.

Felipe apparirà sconvolto da tale rivelazione e negherà tutto ma la fredda e inflessibile Genoveva lo butterà fuori di casa. Successivamente, la dark lady informerà le vicine che ha denunciato il marito per abbandono del tetto coniugale. La proprietaria del ristorante Nuovo Secolo vorrà scoprire il vero motivo per cui don Bacigalupe ha deciso di stabilirsi definitivamente ad Acacias e lo affronterà.

Ildefonso geloso del rapporto tra Camino e Anabel: spoiler Una Vita al 3 settembre

Anabel darà a Camino dei consigli erotici su come rendere più frizzante il rapporto tra lei e il marito Ildefonso e questa rivelazione scandalizzerà moltissimo la signora Cortes. Antonito dirà a don Armando Cabalero che ha intenzione di entrare in politica, ma il marito di donna Susana non approverà l’idea del giovane Palacios. Quest’ultimo se ne infischierà e apparirà sempre più deciso a perseguire il proprio obiettivo. Approfittando dell’assenza di Felipe, Genoveva si intrufolerà nel suo ufficio e ficcherà il naso negli affari dell’uomo.

Successivamente l’avvocato Javier Velasco e donna Salmeron studieranno un’ottima strategia per scagionare la donna.

Il berbero Izam tornerà ad Acacias con una proposta di matrimonio per la domestica Casilda. Liberto resterà spiazzato da tale proposta perché pensava di aver risolto il problema della domestica Escolano. Ildefonso, nel frattempo, sarà molto geloso del legame che si è creato tra la moglie Camino e la figlia di Marcos.