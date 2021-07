In Una vita le prossime puntate in onda su Canale 5 saranno ricche di colpi di scena. Genoveva vorrà vendicarsi del marito, reo a suo dire, di averle procurato l'aborto. La donna non esiterà a sfruttare la domestica Laura, pagandola affinché accusi Felipe di violenza sessuale. Quest'ultimo, in preda ai fumi dell'alcool, si risveglierà accanto a Laura, non ricordando nulla della notte appena trascorsa e a crederà in effetti di aver passato la notte con lei. Riuscirà Felipe a scoprire di essere stato incastrato dalla moglie?

Genoveva giura vendetta contro Felipe dopo aver perso il bambino

In Una vita ben presto comincerà la guerra tra Genoveva e Felipe Alvarez Hermozo. Il loro matrimonio andrà in frantumi nel momento in cui la donna perderà il bambino che ha i grembo. Il tutto accadrà quando Genoveva farà ritorno a casa dopo aver passato un breve tempo in carcere con l'accusa di aver assassinato Marcia. Una volta scarcerata, scoppierà un diverbio tra la dark lady e il marito, a seguito del quale, la donna cadrà a terra priva di sensi. Una volta giunta in ospedale, a seguito di altre crisi, Genoveva perderà il bambino. La notizia sconvolgerà Felipe ma soprattutto Genoveva, la quale da quel momento, giurerà vendetta contro il marito.

Anticipazioni Una vita: Felipe crede di aver passato la notte con Laura

Le prossime trame di Una vita dunque, vedranno Genoveva mettere i atto il suo piano di vendetta contro Felipe, ritenuto dalla donna l'unico responsabie del suo aborto. Salmeron coinvolgerà nel suo piano la domestica Laura, la quale si vedrà costretta ad eseguire tutti gli ordini della sua signora.

Felipe intanto, sarà distrutto al pensiero di aver perso l'ennesimo figlio e si rifugerà nell'alcool. Durante una serata in cui berrà più del dovuto, Laura gli presterà soccorso, riaccompagnandolo a casa. Il mattino successivo, Felipe si risveglierà nel letto con accanto Laura, non ricordando nulla di ciò che sarà avvenuto.

Una scena che farà pensare ai telespettatori di Una vita che i due abbiano passato la notte insieme.

Laura accusa Alvarez Hermozo di averla violentata, ma è tutta una bugia

La verità su ciò che sarà realmente accaduto, emergerà con il prosieguo delle puntate. Il tutto sarà stato ben orchestrato da Genoveva, la quale pagherà a Laura una cospicua soma di denaro, ringraziandola per ciò che avrà fatto per lei. Si intuirà dunque che la domestica non avrà affatto passato la notte con Felipe il quale, tra l'altro, verrà accusato dalla donna di averla abusata. Salmeron quindi, coglierà l'occasione di questa rivelazione per comunicare a Alvarez Hermozo che il loro matrimonio sarà finito e, come se non bastasse, metterà in cattiva luce Felipe, confidando a Carmen, Rosina e Susana, che il marito l'avrà tradita proprio mentre lei subiva l'aborto.

Riuscirà Felipe a scoprire che il tutto sarà stato orchestrato dalla moglie? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.